Uginula želva pronađena u Karinskom moru

Foto: Marin GOSPIĆ

Stogodišnja, 130 kilograma teška glavata želva, koja se u ponedjeljak nasukala u plićaku Karinskog mora, u utorak ujutro je uginula u pulskom centru za oporavak morskih kornjača. Usprkos brzoj reakciji nekoliko Pridražana i uloženom trudu zadarskog veterinara Marina Mirčete, ova ugrožena morska životinja ipak nije uspjela preživjeti havariju.

Kako smo saznali, ovoj divovskoj želvi s kakvom se do sada nisu susreli ni dr. Mirčeta, a ni zasposlenici u pulskom centru, presudile su ipak godine. Ozljede koje je imala na tijelu bile su tek bezazlene ogrebotine, no tragovi zelene alge koja joj se uhvatila na oklopu, upućivali su na poduže plutanje na morskoj površini. Stoga stručnjaci drže kako se Meliti, kako ju je nazvao dr. Mirčeta, približio prirodni kraj, a kako je već iznemogla plutala po morskoj površini, nevrijeme je učinilo svoje i nasukalo ju na karinsku obalu.

Dr. Mirčeta iz veterinarske stanice Puntamika koja se još prije tri godine uključila u međunarodni projekt Network for the Conservation of Cetaceans and Sea Turtles in the Adriatic (NETCET) izmjerio je ovu "staricu" te zabilježio nevjerojatnih 134 centimetra dužine zajedno s glavom i repom, te 80 centimetara širine u najširem dijelu oklopa. Iako je Melitina priča nakon prve euforije kad je spašena iz plićaka dobila tužan epilog, njezino tijelo bit će od koristi stručnjacima iz Agencije za zaštitu ugroženih morskih životinja kako bi još bolje razumjeli ove divne, ali ugrožene životinje.