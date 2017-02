Naglić: Split je lovina

Želja nam je rasti iz kola u kolo, a ja sam uvjeren da ćemo to i raditi - istaknuo je strateg Zadra Aramis Naglić

Foto: Zvonko KUCELIN

Košarkaši Zadra malo su uhvatili zalet. Nakon pobjede protiv Zagreba, momčad koju je nedavno preuzeo Aramis Naglić odradila je odličan posao na Višnjiku protiv Mornara, gdje je pobjedom prepustila sastavu iz Bara "fenjerašku" poziciju. Iako do kraja ABA lige ima još četiri kola, a Mornar ima nešto lakši raspored od Zadra, ova pobjeda je veliki korak ka ostanku u regionalnom društvu i sigurno u ovom trenutku stvari su kud i kamo bolje za zadarski sastav, nego što su bili nakon onog nesretnog domaćeg poraza od Krke. Daleko je to od ideale, ali sada barem postoji nada, koja se do nedavno nije nadzirala.

I u domaćem prvenstvu Naglićeva momčad ima mnogo toga za popravljati. U ovom trenutku Zadar je na diobi šestog mjesta, s omjerom 9:7. Toliko imaju Vrijednosnice Osijek i Zagreb, sastavi koji su rosterom miljama ispod Zadra. Hvatanje petog mjesta je već gotovo nemoguće. Ulazak među prva tri, što (u teoriji) nosi ABA ligu je znanstvena fantastika. Ali za razliku od ABA lige, u A-1 ligi košarkaša ima se još dosta toga za odigrati, čak deset kola. I u deset kola se mnogo toga može dogoditi. A za ulazak u krug momčadi koje će (bez pozivnice) igrati ABA ligu potrebno je pobjeđivati. I to mnogo. A prvi izazov je već u nedjelju u 17 sati, kada Zadrani gostuju u Splitu kod najugodnijeg iznenađenja domaćeg prvenstva, momčadi koja je dva puta dobijala Cedevitu, koja je već dobila i Cibonu, ali i Zadra na Višnjiku. „Žute" na Gripama ponovno prati puna dvorana, odlična atmosfera, a košarkaši Splita to vraćaju fantastičnim igrama. Split je u ovom trenutku na omjeru 14:2 i s Joll JBS-om dijeli prvo mjesto na ljestvici. Ispred svih ABA ligaša.

- Split je postao lovina - rekao je trener Zadra Aramis Naglić.

- Oni su u proteklim sezonama bili niže i tražili su iznenađenje protiv momčadi iz vrha ljestvice, a sada su na vrhu i u situaciji da su svi protiv njih izuzetno motivirani. Ja sam uvjeren da ćemo mi danas pružiti dobru igru i odraditi dobru utakmicu.

Zadarski strateg očekuje da će njegova momčad biti na razini dvoboja protiv Mornara u kojemu je u velikom dijelu utakmice kontrolirala i igru i rezultat. Doduše u pojedinim trenucima su se događali padovi, ali Mornar to nije znao iskoristiti. Realno, Split je mnogo slabiji igrački od Mornara, ali za razliku od momčadi iz Bara, koja ima jake individualne karike, a nikakvu kemiju u momčadi, Split je ove sezone oličje prave timske igre.

- Protiv Mornara obrana je dobila utakmicu. Igrači su pokazali veliki trud, bili su motivirani. Imali smo više i skokova i asistencija od protivnika, a jedino smo u određenom trenutku utakmice pokazivali nervozu, radi čega nismo ranije uspjeli zaključiti utakmicu. Sigurno da ćemo i protiv Splita morati odigrati dobru utakmicu. Želja nam je rasti iz kola u kolo, a ja sam uvjeren da ćemo u tome i uspjeti.

Naglić je zahvalio publici koje u petak ponovno nije bilo mnogo, ali je atmosfera bila vrlo dobra. A prava "ludnica" se na gripama očekuje danas.

- Mislim da je svakom igraču cilj igrati pred punom dvoranom i danas očekujem pravu, sportsku atmosferu - zaključio je Naglić.