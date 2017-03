Subašić rezervirao iskaznicu broj 24

Foto: Arif SITNICA

Projekt članstva "Za Zadar svoj" nastavio se i u subotu ujutro kada su se svi zainteresirani ljubitelji zadarskog nogometa mogli učlaniti u NK Zadar. Interes je bio izuzetan, pa se tako s početnih stotinjak, koliko ih se prijavilo prvih dana predstavljanja projekta, do podne u subotu ujutro učlanjenju odazvalo već nekoliko stotina podržavatelja.

- Upisi teku odlično i zahvaljujemo se svim ljudima koji su se učlanili do sada. To je prvi put u povijesti da nogometni klub Zadar ima ovakve aktivnosti, u obliku učlanjenja 'za Zadar svoj'. Radi se o simboličnim cijenama. Za sto kuna, a za mlađe od 15 godina cijena je pola od toga, članovi mogu doći besplatno na sve utakmice, mogu doći u klub, dobiti popuste... Ljudi su to za sad prepoznali. Imamo već nekoliko stotina članova, mnogi se interesiraju, a sljedeći tjedan kreće i 'online' članstvo, čime će to još više zaživjeti, kazao je Roman Morović, voditelj odnosa s javnošću NK Zadar.

Projekt podržavaju i sve nogometne zvijezde koje igraju vani, dodao je, pa je tako Danijel Subašić posebno tražio da dobije člansku iskaznicu broj 24, broj koji je nosio pokojni Hrvoje Ćustić. Klub mu je to, naravno, i omogućio.

- Na ovaj način ljudi koji vole ovaj klub mogli osjetiti da su dio njega. Svaka članska iskaznica je personalizirana, s imenom i prezimenom. Članovi imaju besplatan ulaz na sve utakmice Nk Zadra, tu je i dar kluba, različiti popusti... Na taj način imaju osjećaj da se klub brine i o njima, pojasnio je Morović.