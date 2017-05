Pešut: Nisam popio dovoljno apaurina prije sjednice

Foto: Ivan JAMIČIĆ

Istina je da sam rekao to što sam rekao, a to mislim i danas, ali bi tu moju izjavu trebalo staviti u kontekst okolnosti koje su se tada događale na Gradskom vijeću. Naime, ovaj saziv Gradskog vijeća bitno se razlikuje od prijašnjih, pa sjednice traju do 12, 15 sati, a s govornice slušamo razna napadanja, vrijeđanja, padaju riječi poput lopovi, kriminalci, silovatelji i to su uveli Ante Rubeša i njegovi stranački kolege. U 23 godine, koliko radim kao gradski pročelnik, nisam doživio tako nešto na vijeću te sam počeo piti apaurine kako bih mogao izdržati. Izgleda da taj put nisam popio dovoljnu dozu, rekao je na jučer održanoj zadnjoj raspravi Mario Pešut, pročelnik UO za socijalnu skrb Grada Zadra, kojega je zbog klevete tužio gradski vijećnik Ante Rubeša, gradski vijećnik Akcije mladih.

Kako je u završnim riječima podsjetila i tužiteljeva zastupnica Draga Petričić, Pešut je Rubeši tijekom rasprave uputio riječi "Sram te bilo magarac jedan", te "Ne može mi mamlaz koji je drogu prodavao ovdje za govornicom držat predavanje..." što je, kako ona tvrdi, kazneno djelo klevete jer je javno označio Rubešu kao osobu koja prodaje opojne droge, a za što je znao da je neistina, a što su čuli brojni vijećnici, gosti te predstavnici medija.

Pešut je jučer rekao kako je svjestan kako to nije bilo primjereno ponašanje za gradsku vijećnicu, ali da se dogodilo kao odgovor na cijelu situaciju. Na pitanje odvjetnice Petričić od koga je imenom i prezimenom čuo da je Rubeša diler, Pešut je rekao da to ne može odgovoriti, ali da su "svi to pričali".

- Mario Pešut nije počinio ni kazneno djelo uvrede ni klevete. Naime, treba voditi računa da se navodna uvreda ili kleveta odvila jer je neosporno privatni tužitelj uvrijedio okrivljenika opisujući ga pogrdnim riječima, na što je okrivljenik odgovorio da je mamlaz, što je školski primjer retorzije, odnosno uzvraćanje uvrede uvredom. Kad se iščita zapisnik Gradskog vijeća, jasno je da i tužitelj i okrivljenik iz sekunde u sekundu iznose razne uvrede na osobnoj razini, ali to je slijed koji je započeo Rubeša, istaknuo je Robert Izidor Majić.

Sutkinja Danijela Zubčić Poljak zakazala je objavu presude za petak u 13.30 sati.