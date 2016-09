Karavanić: Ne smijemo dopustiti da nas ponese

Foto: Iva PERINČIĆ

U ponedjeljak, 4. srpnja, dan u Tankerskoj Next Generation prolazio je kao svaki drugi ponedjeljak - početak je tjedna, analiziraju se događaji od vikenda, održavaju brojni sastanci, poslovni ljudi s Dalekog Istoka srdačno razgovaraju s domaćinima na hodnicima i u uredima.

- Zadar je ipak proglašen najboljom europskom destinacijom, mnogima je to sada razlog da nas ljeti malo obiđu, zadovoljan je John Karavanić, direktor TNG-a, jedan od rijetkih kojem je ovo mogao biti poseban dan.

Četvrti je srpnja u SAD-u Dan nezavisnosti, i Karavanić bi ga s razlogom mogao slaviti - prvih 13 godina proveo je u New Yorku, kao dijete hrvatskih iseljenika s Paga. Ipak, Karavaniću je ovo radni dan kao i svaki drugi.

- Jedina je razlika što danas, budući da banke u SAD-u ne rade, nema dolarskih transakcija, kaže.

A oko dolara se u Tankerskoj, pa tako i u tvrtki-kćeri Tankerska Next Generation (TNG), sve vrti.

- Kune vidimo jedino kada idemo po plaću, a i ona je vezana uz dolar, priznaje Karavanić.

Kada je nedavno izglasan Brexit i funta pala na najnižu razinu, ovdje zbog tečaja nisu ni trepnuli, iako se kroz povijest tvrtke dosta poslovanja vrtjelo kroz London i engleski ured.

- Što se tiče samog brodarskog poslovanja, tu neće biti nekih senzacija, nego eventualno jedan minimalan utjecaj kroz duži rok. Te oscilacije će biti dovoljno male da će ih neki drugi događaji anulirati. Puno veći utjecaj donosi oscilacija cijena barela nafte, koja može u kratkom vremenu biti ispod 30 ili blizu 150 dolara nego promjena pojedinih propisa u Velikoj Britaniji. Usto, i Englezi i EU dovoljno su mudri da ne ulaze u veliku izloženost riziku. S aspekta financiranja, najveći utjecaj bi se mogao dogoditi do polovice 2017., jer će doći do male zadrške na svim razinama. Banke i financijske institucije će odgađati odluke, doći će do stanovitog "zadržavanja daha", zbog čega je Goldman Sachs predvidio pad BDP-a i u Europi i u Velikoj Britaniji.

Karavanić je dio novog tima zadarskog brodara, koji je uspješno odgovorio na izazov novog vremena. Zbog karaktera stare kompanije, u koju nije bilo moguće privlačiti ulagače, prije dvije godine osnovan je TNG, kako bi se kroz inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO) prikupio novac za proširenje flote. Novoj kompaniji Tankerska je prepustila dio flote specijaliziran za prijevoz naftnih derivata i stabilizirla svoj udjel na 51% vlasništva, čime je zapravo određen i smjer razvoja TNG-a kao brodara specijaliziranog u segmentu prijevoza naftnih derivata. Tijekom 2015. godine zaplovile su četiri novogradnje, a konačni rezultat bio je - 35 milijuna kuna dobiti, koja je praktički u cijelosti isplaćena dioničarima.

Glavno je pitanje - što dalje? Laički gledano, najbolje bi bilo kupiti još šest brodova i ostvariti dvostruki profit, kad je posao tako unosan. No to, naravno, ne ide tako.

- Čovjek se lako zanese i misli da nema kraja, sva zapošljavanja su išla uzlazno, tržište je stabilno. No postoji i druga strana - u kratkom vremenu došli smo do flote od šest brodova, što je vrlo zahtjevno i za Tankersku plovidbu, koja vodi komercijalni i tehnički menadžment. U pravilu se kod brze ekspanzije po definiciji gubi na kvaliteti, bez obzira o kakvom se sustavu radi. Zainteresirani jesmo, ali nam se nikamo ne žuri, ističe Karavanić.

Najvažniji su, kaže - ljudi. Na brodovima je angažirano između 250 i 300 pomoraca, mahom iz naše sredine.

- Naši pomorci u takvim okolnostima donose team spirit Tankerske plovidbe, to je dodana vrijednost kompanije koja je neprocjenjiva. Kad bismo se preko noći širili, teško bi Tankerska plovidba iz vlastite baze našla toliko obučenih pomoraca na toj razini izvrsnosti, a ni taj team spirit ne možete dobiti kada imate pet nacionalnosti na brodu. Svjesni smo da se u budućnosti mora ulagati prvo u ljude, a tek potom u brodove. To je recept za uspjeh, zaključuje Karavanić.

