Čelnica kolanjskog HSP AS podnijela ostavku

Foto: Zvonko KUCELIN

Predsjednica HSP-a Ante Starčevića u Kolanu, Anđela Paladina, jučer je podnijela neopozivu ostavku na ovu dužnost, ali i članstvo u stranci, obrazlažući svoj potez razočaranošću djelovanjem stranke.

- Pridružila sam se stranci isključivo nakon što sam upoznala gospodina Rudolfa Dvorskog i gospodina Tomislava Šarića koji su me svojim idejama i pristupom 'kupili' na prvu. To nije bio razgovor sa čelnicima stranke, već razgovor između istomišljenika kojima je na prvom mjestu prosperitet Hrvatske, Zadarske županije, otoka i moje općine. Pomogli su mi u više navrata ne gledajući na svoje privatno vrijeme, u bilo koje doba dana i noći. U vrlo kratkom vremenu su zadobili moje povjerenje koje uživaju i danas. U početku nisam bila za ulazak u stranku, a jedina barijera su bili Pero Čorić i Ivan Tepeš, no upoznavši zadarski tim ljudi ušla sam bez razmišljanja - kaže Paladina, pojašnjavajući zašto je ubrzo došlo do 'suočavanja sa stvarnošću':

- Nakon izbora i početne sreće što smo dobili klub saborskih zastupnika i potpredsjednika Sabora, zanos je nestao. Izjave u Saboru i na televiziji naših zastupnika su me brzo spustile na zemlju. Ne želim biti dio ekstremne stranke koja se dosad isključivo bavila branjenjem HDZ-a, koja u Saboru nema ništa pametnoga za reći već trabunja o komunistima i naslikava se sa slikom Ante Pavelića. Ako to znači biti pravaš, onda to definitivno nisam i nikad neću biti - navodi u ostavci bivša čelnica kolanjskih starčevićevaca.