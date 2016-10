Imao sam sreću raditi u Zadru i nadam se da ću je ponovno imati

Tihomira Bujana, košarkaškog stručnjaka rodom iz Zagreba, odavno već "svojatamo" kao našega - Zadranina. U zadarsku je košarku ušao 1998., kada je na poziv Danijela Jusupa postao pomoćni trener KK Zadra. Otada do prošle godine samo je dvije sezone proveo izvan grada košarke, po jednu u Širokom i Križevcima. Posljednji angažman imao je u sezoni 2013./14. na klupi Jazina, da bi 2015. ponovno sve dogovorio sa Sonik Puntamikom, klubom s kojim je desetak godina ranije ostvario povijesne uspjehe, promoviravši ga u A-1 ligu, te izborivši nastup na završnom turniru Kupa Krešimira Ćosića kao jedini drugoligaš u povijesti kojemu je to uspjelo. Prošlog ljeta počeo je tako trenirati Puntamičane, a onda je stigao zanimljiv poziv iz Gruzije.

- Bio sam u kontaktu s Vladimerom Boisom, koji je igrao za Zadar dok sam ja bio trener u klubu i otada smo zadržali uzajamno košarkaško poštovanje. Kako je on već neko vrijeme potpredsjednik Gruzijskog košarkaškog saveza, pokušavao je dovesti stručnjake s naših prostora da pomognu u radu s mladima, dakle u selekciji, organizaciji, treningu... Prošle godine smo to konačno uspjeli realizirati i postao sam koordinator Saveza za sve omladinske selekcije - priča Bujan, koji je ujedno i jedan od pomoćnika Iliasa Zourosa, izbornika seniorske reprezentacije Gruzije.

- Prvi kontakt s ljudima iz Saveza imao sam na Europskom prvenstvu prošle godine u Zagrebu. Pod vodstvom tadašnjeg izbornika Igora Kokoškova ušli među 16 najboljih, što je bio povijesni uspjeh za gruzijsku košarku. U četvrtfinalu smo odigrali sjajnu utakmicu s Litvom, koja je kasnije osvojila srebro. Bili smo u igri do samoga kraja, ali smo ipak izgubili četiri razlike. Ove godine smo, pak, s izbornikom Zourosom osvojili prvo mjesto u kvalifikacijskoj skupini za Eurobasket 2017., ispred Crne Gore.

Gruzija je prošle godine, između ostalih, pobijedila i Hrvatsku, a riječ je o zemlji s popriličnim brojem vrlo dobrih košarkaša, od igrača s NBA iskustvom poput Pachulie i Ckitišvilija (ranije i Vladimira Stepanie, koji je prvi "probio led"), do Sanikidzea, Markoišvilija, Šengelie, Šermadinija, Cincadzea... Uspješnu karijeru imao je i Vladimer Boisa koji, nakon teške ozljede u posljednjoj utakmici u dresu Zadra, nije još puno igrao, ali zato sada nastoji svojim iskustvom i poznanstvima podići košarku u svojoj zemlji na višu razinu.

- Vlado je dugo radio sa Zmagom Sagadinom, jako dobro zna kako je postigao neke stvari u životu i zna to cijeniti. Osim toga, cijeni i rad stručnjaka s prostora bivše Jugoslavije i htio je dovesti nekoga odavde, jer mu je jasno što je to i koliko je to drugačije od onoga što se radi u Gruziji. Igrači tamo imaju fizičke predispozicije i talent, ali treba im objasniti što se, kako i zašto radi i usaditi im sustavan rad - pojašnjava Bujan.

Bujana ugovor s gruzijskim savezom veže još jednu sezonu.

- Za sada sve ide po planu i vjerujem da ćemo i ove godine imati uspješnu suradnju. Naravno da je to nešto, što bi trebalo raditi dugoročno, ali idemo korak po korak. Osnovna ideja je da se napravi selekcija igrača, te da se oni educiraju, a uz to dosta radimo i na edukaciji njihovih trenera, kako bi oni mogli nastaviti to raditi. Također, jedna od važnih stvari kojima se bavimo je popularizacija košarke po regijama. Trenutačno je najveća koncentracija u tri-četiri grada, posebno u Tbilisiju, dok ostale regije nisu toliko košarkaški zastupljene pa nastojimo animirati ljude i djecu na tim prostorima da proširimo bazu.

Povratak kući?

- Tu mi je obitelji i naravno da planiram živjeti u Zadru. Hoće li to biti odmah nakon završetka ugovora u Gruziji ili kasnije, to ćemo tek vidjeti, ali svakih nekoliko mjeseci sam tu, barem na par dana.

Biste li voljeli ponovno raditi u zadarskoj košarci?

- Naravno. Imao sam tu sreću raditi u sredini gdje je velik interes navijača, a to je uvijek nešto posebno. Što te više ljudi prati, to su zadovoljstvo i motiv veći. Jasno da to nosi i određeni pritisak, ali sport se i igra zbog navijača i to ima svoju draž. U Zadru mi je uvijek bilo lijepo raditi i nadam se da ću, kada se vratim, ponovno tu pronaći posao - za kraj će Bujan.