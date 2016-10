Košarkaški klub Zadar tužit će HKS I FIBA-u

Foto: Zvonko KUCELIN

"Košarkaški klub Zadar krenut će u tužbu protiv Hrvatskog košarkaškog saveza", izjavio je jučer na izvanrednoj press konferenciji Boris Skroće, direktor KK Zadra, koji je pred novinare izišao u društvu Branka Skroče, sportskog direktora i Rikarda Perkovića, odvjetnika koji zastupa klub.

Povod njihova istupa u javnost je nemogućnost registracije dvojice igrača, Igora Marića i Maja Kovačevića, koji još uvijek nemaju pravo nastupa ni u ABA ligi ni u prvenstvu Hrvatske. Razlog je blokada KK Zadra od strane FIBA-e, krovne svjetske košarkaške organizacije, zbog dugovanja prema nekolicini bivših igrača. FIBA-in Arbitražni sud donio je presudu da im Klub mora isplatiti puni iznos dugovanja, no u Zadru tvrde da to ne mogu učiniti, jer bi time prekršili Zakon Republike Hrvatske. KK Zadar je, naime, prošao postupak predstečajne nagodbe po kojemu mu je otpisano 60% duga, dok preostalih 40% vjerovnici trebaju dobiti u ratama u razdoblju od osam godina. A svako plaćanje mimo toga bilo bi, tvrde u Klubu, kršenje Zakona.

- Znam da je u HKS-u vrlo turbulentno vrijeme, te da će ovaj tjedan doći do ozbiljnih promjena i znam da zato mnogi danas čuvaju svoje fotelje i drže dobro zatvorena vrata, ali to nas u Zadru ne zanima. HKS mora pružiti podršku hrvatskim klubovima, jer su oni ti koji ga najvećim dijelom financiraju. Danas je pitanje je li hrvatska liga uopće regularna i pod kojim uvjetima će se nastaviti ili se neće nastaviti igrati. Mi igramo ABA ligu i prvenstvo Hrvatske i sve što tražimo je da se poštuju KK Zadar kao institucija i hrvatski zakoni. Plaćanje jednog vjerovnika ispred drugoga bilo bi kazneno djelo, a mi ga nećemo napraviti - kazao je Skroće i zaključio:

- Još uvijek smo za to da sjednemo i razgovaramo, dakle predstavnici KK Zadra, HKS-a i FIBA-e. To smo nudili i prije 20 dana i iza toga stojimo.

O svemu je svoje rekao i Branko Skroče.

- Ne vidim da smo napravili neki propust. Po informacijama agenata, dobili smo igrače koji su slobodni i za koje nije potrebno tražiti izlazno pismo, kao što je to slučaj za igrače koji igraju u drugoj državi. Struka je procijenila da su nam oni potrebni i išli smo u realizaciju tih transfera. Kasnije smo naišli na problem s registracijom, a u usmenom objašnjenju rečeno nam je da KK Zadar ima zabranu na FIBA-i još od listopada 2015. Radi se o blokadi zbog dugovanja prema Alešu Pipanu, Jozi Brkiću, Goranu Vrbancu i Romeu Travisu, s tim da je u slučaju Travisa nešto drugačija situacija. No, mi nikakvu pismenu odluku ni od FIBA-e ni od HKS-a nismo dobili, a prvi put sam za to doznao kada su mi to usmeno prenijeli.

O cijelom slučaju oglasio se i Rikardo Perković, odvjetnik, koji je u svim arbitražnim postupcima pri FIBA-i sudjelovao kao zastupnik kluba.

- KK Zadar je zatražio registraciju petorice igrača, od kojih su trojica registrirani, a dvojica nisu. Gospoda iz HKS-a nisu nam znala dati službeni odgovor na pitanje kako su ova trojica registrirana, ako je već Klubu zabranjeno registrirati igrače, a ostala dvojica nisu. U skladu s tim nelogičnostima, Klub će poduzeti odgovarajuće pravne korake. Problem je u tome što Klubu takve akcije trebaju pomoći odmah i sada, a znate da to nije moguće, jer ti postupci traju. Ne znamo kako će se dalje situacija razvijati, ali imamo materijala za sudske sporove.