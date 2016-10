Starčevićevce na pozicijama zamjenjuju MODES-ovci

Dan nakon što je predsjednik županijskog HSP-a Ante Starčevića, Dalibor Barešić, istupio s tvrdnjom kako počinju smjene njihovih članova u upravnim vijećima županijskih tvrtki zbog "MODES- ovih ucjena HDZ-a", iz Županije smo dobili odgovor kako su upravo smijenili - Dalibora Barešića!

- Svi članovi HSP AS koji su županijski vijećnici napustili su tu stranku i prešli u novoformiranu stranku MODES te oformili klub vijećnika u Skupštini. Slijedom toga nastali su novi odnosi u Županijskoj skupštini temeljem kojih će se određene stvari mijenjati. U upravno vijeće AGRRA-e imenovana je Jovita Pirović umjesto Dalibora Barešića - stoji u odgovoru župana na naš upit je li točna Barešićeva tvrdnja kako će biti smijenjen u UV-u AGGRA-e, te slijedi li imenovanje novog člana Vijeća iz redova MODES-a.

Barešić je jučer, prije županove potvrde njegove smjene, za Zadarski list pojasnio teze u stranačkom priopćenju kako "MODES ucjenjuje HDZ da smijeni sve dužnosnike HSP-a Ante Starčevića".

- Saznao sam da je župan Stipe Zrilić donio odluku o mom razrješenju u članstvu Upravnog vijeća Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije i ta odluka sada samo čeka njegov potpis. Time lokalni HDZ započinje s čistkama naših članova koje od njih traži MODES kako bi preuzeli mjesta u upravnim vijećima županijskih tvrtki - kazao nam je Barešić upozoravajući kako "MODES koristi pozicije dožupana, dogradonačelnika, tri gradska vijećnika i pet županijskih vijećnika te tri pročelnička za daljnje ucjene prije donošenja gradskog i županijskoga proračuna odbijajući dati potporu HDZ-u ako ne smijene sve dužnosnike HSP-a Ante Starčevića s funkcija koje obnašaju".

- Ova me vijest jako pogodila. U nedavnom razgovoru s predsjednikom Upravnog vijeća Željkom Katušom, koji je HDZ-ovac, doznao sam da su izuzetno zadovoljni mojim radom i općenito angažmanom u AGGRA-i i očito je da me smjenjuju samo zbog MODES-ovih ucjena. U Agenciji sam mandat dobio na četiri godine, pošteno ga odrađujem, a smjenjuju samo zato da bi uhljebili MODES-ovce. Boli me ovo i kao čovjeka i kao dragovoljca Domovinskog rata, mislio sam da su ta vremena prošla - kaže Barešić, dodajući kako je ovo samo početak smjena.

Osim njega, županijski HSP Ante Starčevića ima još troje članova u upravnim vijećima, a to su: Elvis Čavić u UV-u Doma za starije i nemoćne osobe na Sfingi, Edo Komadina u Županijskoj lučkoj upravi, Dario Perković u Naturi Jaderi, dok je najviše rangiran Vladimir Kovačević, ravnatelj Agencije za ruralni razvoj. Međutim, Barešić kaže kako nakon njegove smjene u Upravnom vijeću AGGRA-e, vjerojatno slijedi i Kovačevićeva smjena na čelu Agencije.