Tehnička i vučna služba sele u Murvicu

Foto: Zvonko KUCELIN

HAK Autoklub Zadar koji se već godinama nalazi u prilično neuvjetnim prostorima u Zrinsko-frankopanskoj ulici na Relji ovih dana seli dio svog poslovanja u Poslovnu zonu Murvica - jug. Nedostatak prostora, plaćanje zakupnine za prostor Gradu Zadru te najma za carinsko skladište u Žeravi uključeni su u računicu da je najisplativije kupiti zemljište i objediniti sve u vlastitom prostoru. Osim toga, kako kaže Dinko Brkić, tajnik Autokluba Zadar, postojeći prostor zaista ne odgovara renomeu tvrtke kao što je HAK.

- Projekt preseljenja financira Hrvatski autoklub. Kupljeno je zemljište u Murvici, napravljena je kompletna infrastruktura i sve je pripremljeno za preseljenje carinskog skladišta i tehničkog dijela, kamiona, vučne službe, ali čeka se još uporabna dozvola koja bi trebala stići svakog dana. Trenutačno se čeka da se isperu cijevi da bi voda bila pitka, dakle rješava se tih nekoliko zadnjih sitnica, govori Brkić.

Da bi mogao potpuno preseliti iz Zadra, HAK planira izgraditi još poslovnu zgradu u Murvici u kojoj bi trebale biti radionica, učionice, touring poslovnica i drugo, ali radi se o većoj investiciji koju trenutačno ne mogu izdvojiti.

- Čak i kad se izgradi Poslovna zgrada u Murvici, bilo bi dobro da imamo u Zadru jednu malu touring poslovnicu - za članstvo, za izdavanje međunarodnih vozačkih dozvola i punomoći za upravljanje tuđim vozilima u inozemstvu.

HAK je u prostoru na Relji još od 1946. godine, a s Gradom Zadrom je vodio spor o vlasništvu nad tim prostorom i izgubio.

- Od tad mi plaćamo Gradu zakupninu za prostor i ugovor vrijedi do svibnja 2017. Imamo jako korektan odnos i mi bismo ostali na Relji do daljnjeg, dakle taj ugovor se može i produžiti. No, ukoliko bi se na tom mjestu u međuvremenu nešto gradilo, mi bismo iselili, ako je potrebno, čak i prije isteka ugovora i snašli se za neki drugi prostor, pojašnjava Brkić.