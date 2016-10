Zadranka automobilom uplovila u Uvalu Bregdetti

Foto: Snimka čitatelja

Manjak opreznosti i prebrza vožnja, s obzirom na uvjete na cesti, bili su jučer uzroci neobične prometne nesreće u ulici Bregdetti u Arbanasima, čija je posljedica bila da je jedan osobni automobil završio u moru.

Zadarska policija izvijestila je kako je do nesreće došlo na način da je Zadranka u dobi od 28 godina upravljajući svojim automobilom marke Ford Fiesta jučer oko 8.50 sati u ulici Bregdetti u oštrom zavoju uslijed neprilagođene brzine na mokrom kolniku izgubila nadzor nad vozilom. Izletjela je izvan kolnika udarivši u prometni znak, od kojeg se odbila i upala u more u toj lučici. Njezin automobil iz plitkog mora izvukla je vučna služba. Utvrđeno je kako nije upravljala pod utjecajem alkohola. No više od optužnoga prijedloga za izazivanje prometne nesreće, ovu zadarsku vozačicu može brinuti šteta na vozilu. Pritom će onaj dio štete izazvan udarom u prometni stup vjerojatno biti bitno manji od onog koji će utjecaj soli iz morske vode izazvati na elektronskim i električnim dijelovima automobila.