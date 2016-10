Zbog neriješenih imovinskopravnih odnosa šteta veća od godišnjeg proračuna države

Foto: Marin GOSPIĆ

U Općini Privlaka jučer je, 12 godina od početka projekta, svečano obilježen završetak posla izrade zemljišne knjige i katastarske izmjere za područje K.O. Privlaka. Radi se o jednome od najvažnijih projekata za stanovnike ovog dijela Zadarske županije.

Kako je ovom prigodom istaknuo ravnatelj Državne geodetske uprave Darko Markovinović, rješavanje imovinsko-pravnih pitanja za razvoj ove Općine ima veliki značaj.

- Na 1114 hektara ove K.O. broj čestica je bio oko 10 tisuća. Ponosan sam što je Zadarska županija prepoznala važnost katastarske izmjere jer je veliki broj njenih općina sudjelovao u ovom projektu. Mi imamo kapacitete za realizaciju projekata katastarske izmjere, ali je država ta koja mora sudjelovati u ovom poslu. Suradnja s Općinskim sudu u Zadru je jako dobra, ali u mnogim dijelovima Hrvatske čeka se i po dvije godine kako bi se obavilo javno izlaganje katastarske izmjere. Trenutačno 101 općina očekuje da se obavi katastarska izmjera i to je u ovom trenutku svakako veliki broj jedinica lokalne samouprave. Mnogi žele investirati u projekte, ali je često problem u nedostatku ljudi koji bi trebali provesti katastarsku izmjeru. Nakon toga cijeli posao završava upisom u zemljišne knjige nadležnog suda, naglasio je Markovinović.

Projekt katastarske izmjere K.O. Privlaka na kraju je plaćen 5,9 milijuna kuna, od čega je 60 posto iznosa podmireno iz proračuna Općine, dok je ostatak financirala Državna geodetska uprava. Izrađivač katastarske izmjere K.O. Privlaka bila je riječka tvrtka Geodetski zavod s podizvođačem zadarskom tvrtkom ACES.

- Predlažem da se povijesni pregled, koji svaka K.O. ima prije rješavanja katastarske izmjere, priloži izrađivaču projekta, kako bi se mu se olakšao posao naglasio je Neven Begonja, načelnik Općine Privlaka.

Inače, Općina Privlaka u svojoj arhivi imala je podatke o katastarskoj izmjeri još iz 19. stoljeća, a kako je naglasio Begonja, završetkom katastastarske izmjere otvaraju se nove mogućnosti razvoja.

- Kada smo počeli s katastarskom izmjerom 2007. godine, bilo je okosedam tisuća katastarskih čestica, da bi nakon devet godina izlaganja taj broj narastao na 10.655. Na ovu našu katastarsku izmjeru je bilo 1600 prigovora građana i to se u velikoj mjeri odnosilo na parcele koje nisu bile evidentirane. Zapravo je to 400 kuna po svakoj parceli, što svakako nije veliki iznos, ali zbog dužine postupka cijena zapravo nije realna jer rokovi nisu ograničeni. Najveća prednost je u tome što Općina Privlaka sada ima novi katastar i novu zemljišnu knjigu, te je izašla iz one kvote šteta koje se računaju, a zbog nesređenih zemljišnih knjiga, one godišnje iznose između pet i 10 milijardi kuna. Činjenica je da se država treba više angažirati kako bi se riješila katastarska izmjera u pojedinoj općini jer je puno neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, tvrdi Damir Delač, direktor Geodetskog zavoda Rijeka.