Kalmeta: Jednog ću dana otkriti istinu kako je do svega ovoga došlo

Foto: Vedran SITNICA

Županijski sud u Zagrebu jučer je iz četvrtog pokušaja konačno potvrdio optužnicu protiv bivšeg HDZ-ovog ministra prometa i još uvijek aktualnog gradonačelnika Zadra Božidara Kalmete optuženog s još 12 okrivljenika, među kojima su njegovi najbliži suradnici iz ministarstva, da su izvukli preko 15 milijuna kuna i 850 tisuće eura iz javnih poduzeća za izgradnju cesta od 2005. do 2010. godine. Obrana je izrazila otvoreno nezadovoljstvo i neočekivano optužila Most, članicu vladajuće koalicije implicirajući da je zbog njih potvrđena optužnica protiv Kalmete i da su imali utjecaj na HDZ, a time i na odluku pravosuđa:

- Vjerojatno Most nije dopustio da se odustane od kaznenog progona protiv Kalmete, a samom optužnicom želi se naštetiti HDZ-u - uvjeravao je odvjetnik jednog od suoptuženika Mirko Batarelo pred novinarima i zaključio:

- Mislim da je ovaj postupak sramotan, politički iskonstruiran i nedopustiv u svakom pogledu. Kao saborski zastupnik imao je imunitet, protiv njega se nije vodila istraga i sada je došao na prvo mjesto optužnice - požalio se Batarelo netom nakon ročišta.

Zadarski gradonačelnik i predsjednik županijske organizacije HDZ-a odmah po saznanju o potvrdi optužnice za slučaj Remorker poručio je iz Zadra kako se ne osjeća krivim, iskoristivši pravo da se ne pojavi na ročištu u Zagrebu gdje su ga novinari željno iščekivali, a navodno i kolege iz Središnjice HDZ-a.

- Očekivao sam ovakvu odluku iz jednostavnog razloga što je praksa Optužnog vijeća takva da se optužnice potvrđuju. Nisam ni prvi ni zadnji čija je optužnica površna, ali nisam ni prvi ni zadnji koji će to dokazati na sudu. I zato mi je drago da je došlo do potvrđivanja optužnice protiv mene kako bih konačno svoju nevinost mogao dokazati tamo gdje je to jedino moguće - na sudu. A jednog ću dana i otkriti istinu o tome kako je do svega ovoga došlo - zagonetno je rekao Kalmeta dodavši kako nikakvu ostavku neće dati jer je nevin čovjek.

- Praksa je u slučajevima mnogih ljudi pokazala da su neki bez ikakve osnove bili sotonizirani od dijela medija prije donošenja ikakve presude. Neki su čak davali i ostavke na svoje dužnosti, a sud ih je na kraju oslobodio. Prisjetimo se samo slučajeva Berislava Rončevića i Damira Polančeca koje su mediji razapinjali, a sud je utvrdio njihovu nevinost. I ja sam nevin, to će se pokazati i na sudu i zato ne vidim niti kakvog razloga da odstupim sa svojih dužnosti - kaže Kalmeta.