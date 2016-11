Zoran Morović se vratio na čelo ŽO HSS-a

Foto: Vedran SITNICA

Na adrese medija jučer su iz HSS-a stigla dva posve oprečna priopćenja o situaciji u županijskoj i gradskoj organizaciji te stranke. U prvom se predstavlja novo vodstvo ŽO HSS-a Zadarske županije koju će umjesto suspendiranog Zdravka Šarića voditi načelnik Općine Sali Zoran Morović, dok su za potpredsjednike izabrani Josip Zubović, Jole Petričević, Tino Festini i Slavko Maksan.

- Nakon dugog niza godina sustavnog zapostavljanja Županijske organizacije HSS-a Zadarske županije od strane Središnjice HSS-a od jučer je ta organizacija napokon na putu povratka. Tako je napokon ispravljena nepravda prema zadarskim HSS-ovcima koji su zbog viših političkih 'interesa' nekadašnjeg vodstva stranke u Zagrebu više puta raspuštani, istjerivani iz stranke i marginalizirani, a županijski HSS su godinama predstavljali ljudi koji sa strankom nisu imali nikakve veze, stoji u priopćenju novog vodstva u kojem još podsjećaju kako je prije desetak godina, kada je zadnji put predsjednik županijskog HSS-a bio Zoran Morović, HSS po broju vijećnika po općinama i gradovima te Županijskoj skupštini bio uvjerljivo druga stranka po snazi u Zadarskoj županiji, dok je danas praktički na koljenima.

- Jasno je zato da Morovića i njegove suradnike čeka težak posao konsolidacije HSS-a, no poznavajući njihove kvalitete ne sumnjamo da će u tome vrlo brzo uspjeti, poručuju iz Središnjice.

Nedugo nakon prvog maila, s adrese zadarskog HSS-a stiže i reagiranje članova Skupštine HSS-a Zadarske županije koje potpisuju "predsjednici i delegati organizacija: Zadar, Posedarje, Sukošan, Benkovac, Preko, Kali, Pakoštane, Novigrad, Vir, Zemunik, Tkon, Stankovci i Biograd".

- U srijedu, 9. studenog, predsjednik HSS-a Krešo Beljak došao je u zadarsku organizaciju kako bi održao radni sastanak s članovima općinskih i gradskih organizacija. Na žalost, na sastanak su telefonskim putem pozvani samo 'odabrani' pojedinci, to jest oni članovi koji nisu potpisali zahtjev Nenada Matića za održavanjem izvanredne izborne skupštine HSS-a, a njih je svega nekoliko. Pored navedenih sastanku je nazočio veći broj ljudi koji nikome od prisutnih nisu bili poznati, no ispostavilo se da su to dojučerašnji članovi Autohtonog HSS-a. Na početku sastanka Krešo Beljak iznio je nezadovoljstvo postojećim vodstvom te predložio da se odmah na licu mjesta izabere novo, što je i učinjeno, tvrde zadarski HSS-ovci gdje također naglašavaju da nijedno formalno tijelo koje nadzire rad političkih stranaka i koje vrši upis ovlaštenih ljudi za zastupanje neće i ne može priznati ovakvo biranje čelnih ljudi bilo koje stranke.

Predsjednika stranke Krešu Beljaka optužili su za grubo i svjesno kršenje Statuta kojim se potpuno nelegitimno izabralo "novo" vodstvo stranke bez da je proveden kandidacijski postupak, bez da su pozvani delegati županijske organizacije i bez da je izvršena ijedna radnja propisana za održavanje izborne skupštine.