Pekota pjevao u čast Sinatre

Foto: Arif SITNICA

Da je živ, legendarni pjevač Frank Sinatra sutra bi napunio 101 godinu. Tim povodom u zadarskom Famous beach bar & grillu u petak je održan koncert "Friday night live - tribute to Sinatra". Pjevačeve evergeenove pjevao je Davor Pekota praćen Fokus bandom, upotpunivši koncert i nizom drugih hitova, uključujući i dio posvećen grupi Forum, iz koje mu se na stageu pridružio Riki Perković.

Otvorivši koncert s vjerojatno jednom od najvećih glazbenih uspješnica pjevača, glumca i producenta u povijesti, ne samo američke audio i vizualne, već i svjetske umjetnosti, hitom "Strangers in the night", Pekota je već prvim taktovima najavio da će večer biti posebna. Glasnog skandiranja, a ni pljeska nije nedostajalo, kao i zajedničkog pjevanja s Pekijem i ekipom glazbenika na stageu, posebice kada su na repertoaru bili hitovi: "Fly Me to the Moon", "Something stupid", "New York, New York", "Can't take my eyes off you", dakako i brojni drugi u čijoj je izvedbi Pekiju vjetar u leđa davala i mlada pjevačica Fokusa.