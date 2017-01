Do vikenda toplije, u ponedjeljak moguć i snijeg

Foto: Vedran SITNICA

Po svemu sudeći, Zadrani će se još neko vrijeme zadržati u zimskim uvjetima, a u ponedjeljak u našem gradu moguć je i snijeg. "Krivac" za to biti će jugo koje se očekuje već ovog vikenda kada će se temperature podići na desetak stupnjeva celzijusa, da bi brzo nakon toga mogle pasti na oko ništice. Što se tiče 'debelih' minusa, situacija bi na bolje trebala ići već danas, kazuje zadarski metereolog Duško Kraljev.

- Zatopljenje će trajati sve do petka nakon čega opet slijedi zahlađenje pa bi nas od ponedjeljka mogla dočekati i koja snježna pahulja. No, temperature neće biti više ovako niske kao s početka ovog tjedna. Nakon juga koji će jako puhati u petak temperatura će se podići i do deset stupnjeva preko vikenda te se potom spustiti u ponedjeljak oko nule, kazao je Kraljev.

Sve to zove na oprez i u prometu zbog poledice, ali i kod zaštite vanjskih slavina i vodomjera. Ipak, situacija na području vodoopskrbne mreže je pod kontrolom, kazuje direktor zadarskog Vodovoda Tomislav Matek.

- Imamo najviše puknuća vodomjera, no kada su velike hladnoće, obavještavamo ljude da ih zaštite. Neki to naprave, neki ne. No, tu su i vikendice i druge kuće koje se ne koriste, kazuje Matek.