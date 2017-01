Najkuhar Buljat: Bez maslinovog ulja ne kuham

Jure Buljat ovogodišnji je najbolji zadarski kuhar i dobitnik gradonačelnikove nagrade Nasmiješeno sunce. Iza sebe ima 11 godina radnog iskustva u zemlji i inozemstvu, a ovo mu je prvo javno priznanje za rad.

Prvo iskustvo stekao na kruzerima

- Jako sam sretan i ponosan što sam dobio ovo priznanje. Ne znam tko me je nominirao, ali sam zahvalan. Bit će mi ovo poticaj da budem još bolji, kaže ovaj 30-godišnjak koji je već krajem osnovne škole znao čime se u životu želi baviti, a mišljenje ni do danas nije promijenio.

- Volim svoj posao i nisam nikada poželio biti nešto drugo. Prvo radno iskustvo stekao sam na kruzeru, a nakon dvije godine plovidbe radio sam po zadarskim restoranima i u svakom naučio nešto novo. Ipak, svoj profesionalni napredak, a onda posljedično i ovo priznaje zahvalnost dugujem obiteljima Vedrić i Kurta, kaže Buljat, ističući kako je tajna uspjeha svakog dobrog kuhara zapravo to da bude svoj. A biti svoj ovom 30-godišnjaku znači biti odgovoran prema poslu, spreman na veliki fizički napor, timski rad i kontinuirano učenje i usavršavanje. Ukoliko to izostane, krajnji doseg je, kaže, samo prosječnost.

- Svaki posao, pa tako i kuharski, može se poistovjetiti sa stihovima pjesme Prljavog kazališta gdje kažu: 'Prvo treba puzati da bi znao hodati.' Dakle, treba krenuti od nule, učiti i po malo ići stepenicu po stepenicu naprijed, ističe Buljat koji preferira mediteransku kuhinju i jednostavnost, iako zna i može spremiti i najkompliciranije jelo. Tako je prije nekoliko godina za zadarsku poduzetnicu Hanu Medin u zadarskom Arsenalu spremao jela za koja kaže kako su bila spoj mediteranske kuhinje s kalifornijskim glistama, a kuhinjski prostor dijelio je s egipatskim kolegom koji je kalifornijsku glistu ukomponirao u tradicionalna egipatska jela. I sam je sve to isprobao, pa i brojne druge kuhinje i delicije, no od svega najviše voli pašte i rižota svih vrsta te najobičniju kajganu s krumpirima.

Djeca nekad žele da kuha i - tata

- Iznutrice zaista ne volim i ne mogu jesti, ali ih bez problema mogu spremiti na bilo koji način, kaže Buljat koji, kao i većina drugih, ipak najslađe jede kad mu netko obrok pripremi i servira. Kući to čini njegova supruga Katarina, no nerijetko i on jer to zahtijevaju njihova djeca.

- Kad bih svaki dan kuhao i kući, ispalo bi da po cijele dane samo kuham. Izvučem se kad god mogu ali djeca, njih troje starih sedam, pet i dvije godine, sve češće od mene traže da im baš ja kuham pa sam i kući sve češće kuhar, dobacuje Buljat kroz šalu koji predah i od posla i razonodu nalazi u nogometu.

- Volim nogomet. Imam prijatelje s kojima godinama već igram kad god stignem. To mi je veliki hobi, a osim toga, relaksiram se i u masliniku u Korlatu, na djedovini. Maslinovo ulje je sastojak bez kojeg gotovo da ne spremam ni jedno jelo. To mi je osnovni začin. Volim koristiti i začinsko bilje kao što su bosiljak, vlasac, kadulju. Njih sam posadio u stare kamenice koje sam donio iz Korlata pa ih uvijek imam pri ruci, kaže ovaj 30-godišnjak kojemu je želja jednoga dana imati vlastiti ugostiteljski objekt u kojem će se moći profesionalno izgraditi i iskazati.

Osim iskustva u restoranima Jure Buljat ima bogato iskustvo i u pripremanju svih vrsta svečanih menija bilo da je riječ o vjenčanjima, djevojačkim i momačkim večerima, poslovnim sastancima, domjencima, rođendanima, krštenjima, krizmama i... u najbrajanju će sam reći "što god zatreba".