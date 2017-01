Noć muzeja 27. siječnja

Foto: Marin GOSPIĆ

Dvanaesta Noć muzeja održat će se 27. siječnja, od 18 do 1 sat iza ponoći. Tema ovogodišnje manifestacije je Glazba i glazbeni velikani i njihov utjecaj na društvo, a njome se želi ukazati na važnost prikupljanja, očuvanja i prezentiranja najširoj javnosti, materijalne i nematerijalne kulturne baštine, koju brojni muzeji i druge ustanove baštine u svojim zbirkama, ali i iznimnog utjecaja koji je imala glazba i glazbeni stvaraoci kroz povijest do najsuvremenijeg doba.

Ideja manifestacije je da se kroz različita događanja u Noći muzeja, prezentira javnosti brojne zbirke posvećene glazbi i glazbenim stvaraocima, velikim skladateljima , dirigentima, pedagozima i izvođačima u najširem smislu, ali i utjecaje koje su pojedine glazbene pojavnosti imale kroz povijest, a posebice danas na društvo u cjelini.

Tijekom proteklih događanja u Noći muzeja glazba je uvijek bila dio muzejskih programa, kao i svi oblici glazbenog izričaja, kako klasična glazba i svi glazbeni stilovi, tako i suvremena glazba i najugledniji glazbeni stvaraoci i izvođači etno, rock, elektronske, metal i druge vrste suvremene/popularne glazbe.

Zadarski Muzej antičkog stakla redovito u Noći muzeja u svoj program uvrštava koncerte. I ove godine ćemo moći uživati u lijepoj glazbi, a u vremenu od 20 sati do ponoći zabavljati će nas Jet Set Band Zadar. Uz to tijekom večeri, kao i prijašnjih godina, moći će se, uz razgledavanje stalnog postava, uživati u demonstraciji puhanja stakla, kao i izradi staklenog nakita na plameniku. Također, održat će se i prigodna radionica za djecu.

Tijekom večeri posjetitelji će moći pogledati dvije aktualne izložbe, "Aurora Borealis", autorice Julijane Voloder i "Zadar susreće Milano" autora Rose Chiesa i Sandra Pezzolija. Tijekom večeri moći će se ostvariti popust od 20 posto na suvenire, te sudjelovati u lutriji.

Arheološki muzej Zadar redovito u Noći muzeja priređuje zanimljiv i raznovrstan program. Tijekom večeri svi posjetititelji će moći besplatno razgledati stalni postav prapovijesti, antike i srednjeg vijeka. Uz to moći će se pogledati izložbu "Čovjek i more". Ribolov je u antici, kao i danas, bio poželjna morska aktivnost, bilo za prehranjivanje bilo za zadovoljstvo. Iako su arheološki ostaci ribarskoga alata i pribora vrlo čest nalaz na priobalnim nalazištima, do sada su slabo proučavani. Izložbom se publici približavaju ribarski alat i tehnike ribolova koje su se koristile u razdoblju antike, a dotiče se i proizvoda vezanih uz more i ljudsku djelatnost (ribnjaci, proizvodnja soli, morska hrana kao delicija). Uz navedenu izložbu održat će se radionica izrade štapa za ribolov. U radionici se djelatnici muzeja vraćaju duboko u povijest kako bi posjetiteljima pokazali kako se ribolovni štap izrađivao u antičko doba. Prema pisanim izvorima, glavni materijal je bila trska i konjska dlaka. U goste dolaze učenici Pomorske škole Zadar na čelu sa svjetskim prvakom u sportskom ribolovu Lukom Gredičakom, koji će zainteresiranim posjetiteljima prezentirati samu izradu, nakon čega će i posjetitelji imati mogućnost okušati se u izradi.