Prsti su najznačajniji alat

Foto: Arif SITNICA

Kako što vještije oblikovati atraktivan privjesak od žice i stakla, zadarske polaznice u subotnje jutro u DaLi hobby shopu podučavala je umjetnica i poznata zadarska staklarica Antonija Gospić.

Radionica je bila namijenjena početnicima, odnosno onima koji nisu nikad ili su vrlo malo radili sa žicom.

- Nakit oblikujemo prstima, alatima, a odlučili smo se na jedan privjesak u koji se montira kamen bez rupe. To je jedan proces koji traje oko dva sata, pojasnila Gospić, dodajući kako interes za ovakvim radionicama u Zadru uvijek postoji.

- Radi se u malim grupama, omogućuje kvalitetan rad, a u procesu se koriste različita sredstva, kliješta, žica, ali i prsti koji su najznačajniji alat, kazala je Gospić. Naravno, uz sve to potrebno je i strpljenje, no Zadrankama je to u subotnje jutro išlo jako dobro.

Ovo inače nije jedina radionica koja se događa u DaLi hobby shoppu. Već sljedeću subotu radionicu ukrašavanja jaja održati će Mirela Maurin, a tjedan nakon toga kreće vikend specijal, s besplatnim prezentacijom novih 'hobby' tehnika u petak u jutarnjim satima, te radionicoma ukrašavanja oslikavanja kutija u popodnevnim satima u petak i subotu, koje će održati zagrebačka gošća Tea Jurković.