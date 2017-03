Zadar pobijedio i izborio ostanak u ABA ligi!

Foto: Vedran SITNICA

Biilo je to napetooooo, baš napetoooo... Olimpija se bila razgoropadila u najgorem trenutku, ušla je u zadnju četvrtinu s prednošću i tima navukla publici, bučnoj, raspjevanoj i silno željnoj te vražje pobjede, mali znak zabrinutosti neizvjesnosti... Kako će završiti? Neće valjda Zadar u zadnjem kolu ispasti? Ali, nije se na kraju to i dogodilo. Čudesni Ivan Ramljak u zadnjoj je četvrtini nosio družinu prema trijumfu. Svojim poenima, skokovima, požrtvovnošću, kao silno daroviti slikar kolorist, tako je i Ramljak dao ton igri i rezultatskom postignuću, najljepše pastelne boje... Olimpija je počela padati tamo negdje od 70:66, izgubila se preciznost kod Jeffersona, nešto je držao samo Janković, a ostatak 'zelene' ljubljanske momčadi nije se našao. Zadar je izdržao i neko vrijeme bez Ramljaka, imao je četiri osobne, pa kad se vratio umjesto Lovre Mazalina, opet se vratila sigurnost. Priključio se Barać svojim poenima i na koncu je Jakov Vladović tricom za 80:71 podignuo točku na i. Jest da je Olimpija još malo ubacila poena, ali je vrijeme bilo najbolji saveznik Zadranima. Pobjeda za kraj ABA lige, zadnje mjesto pripalo je Krki...

A što je ponudio početak utakmice, kakve su bile prve minute? Li-la, tako nešto, malo amo, malo tamo... Malo vodstvo gostiju, pa malo vodstvo domaćina dok Maj Kovačević nije u petoj minuti ubacio prvu tricu i podigao Zadar do 13:9. No, s druge je strane bio Devin Oliver, on je naumio tricama razarati obranu Zadra, smanjio je na 13:12 svojom drugom tricom. Tada je počela do izražaja dolaziti energija Ivana Ramljaka. On je diktirao intenzitet obrane zadarske postave, počesto je bio prvi u liniji kojom se Zadar čuvao vlastiti obruč i okolni prostor. Ramljak je kontrolirao skok (za svojih 14, 27 minuta u prvom poluvremenu nakupio ih je sedam) i otvarao kontre ili sam trčao u njih i poslije još jedne Kovačevićeve trice ( a na suprotnoj strani - Oliver) Ramljak je ubacio 20. poen svoje družine. Tada je Aramis Naglić odredio napraviti zamjenu centara, iz igre je izišao Ivan Marinković, a ušao je Kristijan Krajina jer je Zadar trebao malo više snage u reketu. Uskoro je i Lovre Bašić zamijenio Jakova Vladovića, povratnika poslije ozljede (gležanj) i oporavka, a Boris Barać i Ivan Ramljak slobodnim bacanjima zaključili su prilično lepršavu prvu četvrtinu, dok je Olimpijinu realizatorsku igru držao Oliver s 13 poena.

Početak druge četvrtine bio je dobar za Zadrane, preko Baraća su došli do 29:21, što je trenera Olimpije Gašpera okorna potaklo da još češće mijenja igrače, ponajprije one iz prve linije. Tražio je odgovarajući protuprofil, odnosno pojedinca koji bi eventualno u začetku razgradio ideju Zadrana, ali je tražio i pojedinca koji će mu popraviti realizaciju jer je već spomenuti Oliver bio malo na klupi, a kad nije, nije više bio kao prije brz na obaraču. I Naglić je pribjegao nekim zamjenama, vratio je Vladovića, poslije je išao malo odmoriti Ramljaka, a ušao je Mislav Brzoja, poslije su se okušali i Aleksandar Georgijev, te opet Krajina umjesto Marinkovića. Zadar je bio izgubio dinamiku realizacije, profućkao je tri uzastopna napada što je Olimpiji dalo krila da prvo poluvrijeme završi sa sasvim pristojnim minusom od tri poena...

I onda? Treća četvrtina, veoma čudna. Zadar je imao nekoliko trica (Kovačević, Vladović), ali je dosta i promašio trica (isti dvojac), ali nevolja se pojavila kad je omaleni Brandon Jefferson namjestio ruku. Zadar nije imao obranu protiv njega, on je krcao trice i dvice, udarao je ritam koji je Olimpiji odgovarao, a Zadar se tražio, nastojao je naći neki način obrane, ali teško je išlo. Zapinjalo je i u napadu, nije se više iz reketa dalo ubacivati kao prije, pa se u cjelini tih zbivanja bolje snalazila Olimpija koja je zagospodarila rezultatom i imala prilično dobru situaciju, izglednu da Zadrane pogurne u veliku neizvjesnost. Domaćin se nekako uspio izboriti za 62:62 preko Ramljaka, no - a tko bi drugi - Jefferson je nekoliko stotinki prije kraja treće četvrtine ubacio još jednu tricu (svoj 18. poen) i tako je Zadar u zadnju četvrtinu 'unio' minus koji je Olimija imala na poluvremenu....