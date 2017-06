Maštruko: Napustio sam HNS zbog njihove nekorektnosti

Foto: Zvonko KUCELIN

Ne stišavaju se strasti oko HNS-ove koalicije s HDZ-om. Nezadovoljstvo članova kulminiralo je ispisivanjem iz stranke dijela onih koji nisu mogli prijeći preko ove radikalne odluke o ulasku u HDZ-ovu Vladu, nazivajući je čak i "političkom prostitucijom". U nekim su gradovima tako i vijećnici napustili HNS, nastavljajući djelovati kao nezavisni vijećnici.

Svi su oni razočarani činjenicom da je predsjednik stranke, Ivan Vrdoljak, uoči lokalnih izbora članove uvjeravao kako neće ići u koaliciju s HDZ-om, da bi se na kraju otkrilo kako je sve vrijeme zapravo radio na toj koaliciji.

U zadarskoj gradskoj i županijskoj organzaciji HNS-a ne vide ničeg alarmantnog u odlasku nekih članova, te kažu kako je situacija u stranci "normalna". Međutim, sve je izvjesnije kako će HNS skupo platiti ovu političku avanturu s HDZ-om jer iz svih krajeva Hrvatske stižu vijest o odlasku članova, a napustili su je i njeni doajeni poput Vesne Pusić.

Ostaju bez osnivača

No, teško je u HNS-u odjeknula vijest da ju je napustio i poznati hrvatski sociolog i diplomat, Zadranin Ivica Maštruko, koji je od središnjice zatražio da ga izbrišu iz članstva. Njegov je zahtjev bio vrlo kratak, kaže nam, poslan mailom jer je uvjeren kako ga ionako nitko ne bi pročitao. No, zamoljen da ipak pojasni razloge napuštanja svoje stranke, dr. Mašruko za naš list kaže:

- HNS se mijenja ne samo u praksi, već se mijenjaju i njegove ideološke osnove zbog participiranja u ovoj Vladi. Više od svega zasmetala me je politička nekorektnost u postupcima promjene, što je u cijeloj priči dovelo do jednog kontrapolitičkog ponašanja. To je temeljni razog zbog kojega sam, odmah nakon odluke Glavnog odbora o koaliciji s HDZ-om, stranci uputio zahtjev za brisanjem iz članstva. Nisam ga niti obrazlagao jer u osnovi to nikoga i ne zanima. To više to nije stranka čije političke metode mogu prihvatiti. Istina, nisam bio nešto posebno aktivan u zadnje vrijeme, ali sada želim biti sasvim izvan takvog načina ponašanja - kaže Maštruko.

Kurtov bez komentara

Njegov odlazak velik je gubitak i za županijski HNS, s obzirom da su ostali bez cijele jedne plejade svojih osnivača. Naime, na novinskim konferencijama uoči izbora lokalni su HNS-ovci česti pozivali upravo Ivicu Maštruka kako bi svojim dolaskom dao političku težinu medijskom nastupu njihovih stranačkih dužnosnika.

U stranci, iako je formalno nije napustio, više nije aktivan ni njezin bivši čelnik Željko Kurtov Buš, koji o aktualnoj situaciji u HNS-u nije uopće htio razgovarati. Jedan od najuglednijih HNS-ovaca odbio je sve pozive na temu situacije u straci koju je u županiji i sam stvarao, što dovoljno govori o tome koliko i njemu sve ovo teško pada.

Ostaje vidjeti koliko će se ovaj raskol odraziti i na lokalnu organizaciju, s obzirom da su u županiji dugo godina u koaliciji s SDP-om. Iako kažu da ova suradnja normalno nastavlja, izvjesno je kako će se koalicija s HDZ-om ipak odraziti i na lokalne organizacije.