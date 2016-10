HSS Zadarske županije raspušten ili samo imenovan povjerenik?

Foto: Vedran SITNICA

HSS-ova zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir, koja je trenutno pod suspenzijom u stranci, prozvala je u utorak predsjednika HSS-a Krešu Beljaka da nastavlja sa čistkama i uklanja konkurente jer je raspustio pet županijskih organizacija HSS-a, a Beljak odgovara da nitko nije raspušten već su u organizacijama koje trenutno nemaju vodstvo imenovani povjerenici.

"Beljak nastavlja sa čistkama prije stranačkih izbora i uklanja svoje konkurente na izborima za predsjednika stranke", priopćila je Petir i navela da je u ponedjeljak na telefonskoj sjednici Predsjedništva Beljak raspustio pet županijskih organizacija HSS-a: Sisačko-moslavačku, Koprivničko-križevačku, Bjelovarsko-bilogorsku, Splitsko-dalmatinsku i Zadarsku.

"Beljak je prethodno suspendirao čelnike tih organizacija Marijanu Petir, Darka Korena, Dinka Piraka, Momira Karina i Zdravka Šarića, potom ih je pokušao smijeniti sa čelnih mjesta županijskih organizacija, no za to nije prikupio dovoljno potpisa jer članstvo podržava njih a ne njega, te je nakon toga otišao korak dalje i raspustio cijele županijske organizacije koje čine trećinu ukupnog članstva HSS-a", tvrdi Petir.

Beljak je Hini izjavio kako je Predsjedništvo stranke na telefonskoj sjednici u ponedjeljak donijelo odluku da se u županijskim organizacijama koje trenutno nemaju vodstvo, jer je pod suspenzijom, imenuju povjerenici čiji je zadatak u roku 60 dana konsolidirati tijela u tim županijskim organizacijama.

"Nitko nije raspušten, nitko nije suspendiran, nitko nije udaljen i sve ide svojim tokom. To su tehnički detalji i ništa drugo. Osim toga, većina suspenzija je povučena", istaknuo je Beljak. Rekao je da se i dalje vode postupci zbog političke odgovornosti protiv desetoro članova HSS-a, koji su pokrenuti 1. listopada, a među njima su i Petir i župan koprivničko-križevački Darko Koren.

"Organizacije koje su vodili ljudi pod suspenzijom ne smiju biti obezglavljene jer teku pripreme za lokalne izbore. Zato su dobile povjerenike, čiji je zadatak u roku 60 dana konsolidirati županijska tijela", rekao je dodavši kako na tu odluku Predsjedništva suspendirani imaju pravo žalbe.

Beljak tvrdi da je petoro HSS-ovih izabranih saborskih zasupnika jedinstveno, a "svi oni koji žele raditi pomutnju za to će odgovarati pred nadležnim stranačkim tijelima, a ne pred predsjednikom HSS-a, jer on za to nema statutarne ovlasti".

Na pitanje što će biti s ostatkom suspendiranih HSS-ovaca, Beljak je rekao da to više nije stvar predsjednika stranke, već se radi o unutarstranačkom procesu. "Žao mi je što su neki zbog toga digli buru jer se očito osjećaju odgovornima, ali to više nije na meni kao predsjedniku, nego na stranačkim tijelima", kazao je.