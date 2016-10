"Tko je uistinu napisao Shakespeareove drame?"

Povodom obilježavanja 400. godišnjice smrti Williama Shakespearea Katedra za britanske studije u suradnji s Katedrom za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku organizira projekt "Shakespeare jučer, danas, sutra" koji će se na Odjelu za anglistiku održavati od 12. do 14. listopada.

Danas je u dvorani 143 u 18 sati na rasporedu predavanje Luke Paljetka "Kome su namijenjeni Shakespeareovi soneti?". U 19 sati Adriana Batur i Jakov Proroković govore na temu "Who Really Wrote Shakespeare's Plays", Vesna Dean i Dana Surić "Croatian Translators of Shakespeare", Paula Gračanin, "Conversion in Shakespeare", a Marija Orkić i Lucija Možek "Puns in Shakespeare's Sonnets".

U četvrtak je u istoj dvorani u 18 sati izlaganje Monike Bregović "Frances Yates o renesansnom teatru", u 18.30 Borisa Senkera "Hrvatski Snovi Ivanjske noći", a u 19,30 Gorana Gretića, "Zagonetka Hamleta - tragedija u kontekstu".

U petak u Studentskom klubu u 18 sati Krešimir Vunić govori na temu "On Evil: Some Comments on King Lear and Macbeth", u 19 Alen Žižak na temu "Filmske adaptacije Williama Shakespearea", dok je 20 sati na rasporedu izvedba studenata Odjela za anglistiku prema tekstu Ive Brešana "Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja", i to ulomak, uz autorovo odobrenje.

U popratnom programu su izložba ilustracija s nagradnim kvizom, "How Well Do You Know Shakespeare?" na starom kampusu, izložba odabranih Shakespearovih izdanja iz fonda Sveučilišne knjižnice, ali i radionice u školama.

U OŠ Stjepana Radića u Bibinjama 17. listopada održat će se radionica pod nazivom "The Life and Work of William Shakespeare", 18. listopada u OŠ Bartula Kašića, područna škola Bokanjac radionica "Let's Draw Shakespeare's Words", u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar radionica "Let's Play Shakespeare" 19. i 20. listopada, u OŠ Bartula Kašića "Say it Like Shakespeare" 20. listopada te isti dan u OŠ Kruna Krstića radionica "Camera, Set, Shakespeare".

U organizaciji su, sa Katedre za britanske studije Estella Petrić-Bajlo, Vesna Ukić Košta i Monika Bregović te Katedre za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku Leonarda Lovrović i Lidija Štrmelj.

U realizaciji programa su sudjelovali Marina Bajs, Matea Bartulović, Luka Baule, Nikolina Brala, Matej Čuže, Katarina Ćurković Denona, Marta Huber, Josip Ivanov, Andrea Jerković, Kristina Kale, Ivana Klarić, Tomislav Košta, Ingrid Kučan, Lana Kulišić, Tomislav Kuzmanović, Blaž Martić, Matea Mlakić, Alberta Mučaj, Andrej Novak, Zrinka Paladin, Daniela Perković, Rajko Petković, Jakov Proroković, David Sambunjak, Josipa Sabo, Maja Stipić, Jelena Stošić, Petra Šimunović, Marija Veselčić, Marina Veverec i Lucija Žinić.