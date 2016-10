U ligi s tri europska prvaka, večeras s POŠK-om

Foto: Zvonko KUCELIN

Vaterpolski klub Zadar 1952 danas će otvoriti novo poglavlje svoje povijesti. Momčadi s Višnjika još prije pola godine stigla je pozivnica za nastup u A-2 Triglav regionalnoj ligi koja je nakon puno "usuglašavanja stavova" i prihvaćena. Odluka je dugo prolongirana da bi se u konačnici klub koji je od 2009. godine igrao u Prvoj B ligi "pet do 12" prebacio u viši, znatno kvalitetniji rang natjecanja.

- Nije bilo lako odlučiti se za regionalnu ligu jer znamo koliko je to veliki korak u odnosu na ligu u kojoj smo do sada igrali. Na pozitivan odgovor najviše je utjecala činjenica da smo okupili domaću momčad kojoj treba kvalitetnije natjecanje kako bi igrači mogli napredovati. Nastupom u A-2 ligi to ćemo sigurno i dobiti - kaže Goran Jovančević, trener Zadra 1952, ali i prvi operativac kluba koji s još nekolicinom kolega radi s mlađim kategorijama. Upravo je rad s mladima, a Zadar ima svih pet dobnih kategorija, od nada do juniora, bio presudan da su iz regionalne lige pozvali upravo Zadar, lani šestoplasirani sastav Prve B lige.

Povratak među prvoligaše

- Od izgradnje bazena na Višnjiku počeli smo sa sustavnim radom tijekom cijele godine, a ne samo ljeti, kao što je to do tada bio slučaj. Nismo željeli preskakati razrede već smo počeli raditi s generacijom igrača 1999. godišta, koji danas značajno participiraju u prvoj momčadi. Sada smo procijenili da je došlo vrijeme za izlazak na višu razinu.

Ipak, puno je razloga za oprez na Višnjiku. Posljednje dvije sezone Zadar je imao prosječne rezultate u Prvoj B ligi, momčad je vrlo mlada, a to znači i neiskusna, a konkurencija nimalo bezazlena.

- Svjesni smo da neće biti lako, posebno ne u početku. Igrat ćemo u ligi u kojoj će biti tri europska prvaka, POŠK, Primorac iz Kotora i Crvena zvezda. Međutim, znamo smjer kojim želimo ići, a to je razvijanje mladih igrača koji će iz utakmice u utakmicu sigurno biti sve bolji. Rezultatska očekivanja u prvoj sezoni nisu velika jer prave stvari očekujemo za godinu dana. Međutim, ima u ligi momčadi s kojima itekako možemo biti "al pari".

Nastup u regionalnoj ligi praktično znači da se Zadar vratio među hrvatske prvoligaše. U tom je društvu klub nastupao u sezonama 1998./99, i 1999./00. kada je u konkurenciji 12 momčadi osvojio deveto i osmo mjesto. Međutim, ti su se nastupi pokazali kao "račun bez krčmara" jer je bilo malo zadarskih igrača, a domaće utakmice su se igrale u Šibeniku i Splitu. Nakon dvije godine Zadar se vratio u stvarnost Druge lige koja se igrala na Kolovarama u ljetnim mjesecima.

- Bio je to pokušaj podizanja vaterpola na višu razinu koji je trajao dvije godine i završio tako kako je završio. Sada je situacija znatno drugačija jer osim što imamo svoj bazen, posložili smo i sve mlađe kategorije. To znači kontinuirani dolazak domaćih igrača u prvi sastav. Dugoročno, to je jedini način kako bismo mogli participirati u ovoj ligi.

Večeras kod POŠK-a

Roster su uz Zadrane, među kojima su najiskusniji kapetan Igor Šarić i Marin Stipić, popunila i dvojica "stranaca" Vlatko Burić i Ivan Banovac.

- To su dva iskusna igrača. Obojica su iz Splita, ali s obzirom da ovdje rade možemo i njih smatrati Zadranima. Bilo je u planu angažirati još ponekog iskusnijeg igrača, no zadovoljni smo i s onima koje imamo. Problem nam je što nismo odradili dovoljno kvalitetne pripreme jer je liga počela znatno ranije od termina koji se prvotno najavljivao. Budući da nismo bili u prilici igrati trening utakmice pravo stanje stvari doznat ćemo tek kad počne sezona.

U 1. kolu Zadar večeras u 19.30 sati očekuje gostovanje u Splitu kod POŠK-a. U mlađim kategorijama Zadrani često pobjeđuju POŠK-ovce, no pitanje je kako će to izgledati sa seniorima.

- POŠK je među favoritima za plasman u A-1 ligu. Riječ je o kvalitetnom sastavu protiv kojeg je najvažnije odigrati najbolje što možemo. Jasno nam je kakav je trenutačan omjer snaga, ali ukaže li nam se bilo kakava prilika za uspjeh u tom dvoboju znat ćemo je iskoristiti.