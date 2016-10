Zadar se spasio na Kvarneru

Foto: Zvonko KUCELIN

Zadrani su pobjedom krenuli u prvenstvo. Nakon katastrofalnih poraza u AB ligi od Crvene Zvezde i posebice Cedevite, Zadar je uspio slaviti u Rijeci protiv Kvarnra rezultatom 72:77. Momčad s Višnjika se nudila, ali domaći su imali previše žutih napadačkih minuta u trima četvrtinama da bi učinili ono što je uspjelo Splitu u prvom kolu - pobijediti ABA ligaša. Kuriozitet je promašenih svih 18 pokušaja za tri poena Zadrana (Vladović 0-7, Brzoja 0-6), kod kojih je zaigralo samo sedam igrača, ali to su sve naplatili s crte slobodnih bacanja. Izveli su ih 35, domaći samo osam...

- Dobili smo jednu tvrdu utakmicu, neizvjesnu do kraja. Poslije serije poraza u ABA ligi izgubili smo samopouzdanje, a za pripremu ove utakmice nije bilo puno vremena - priznaje Ante Matulović, trener Zadra.

- Ostali smo sa smanjenom rotacijom, to je naša realnost. Sada je na redu Šibenik, pobjeda bi značila dodatno samopouzdanje uoči izuzetno teške utakmice u nedjelju protiv MZT-a.

Mauro Veljačić je davao ton igri Riječana, koji su njegovom tricom u sedmoj minuti druge dionice poveli sa sedam razlike (41:34). Gosti se nisu mogli sastati s vanjskim šutom (trice 0-6 u prvih 20 minuta), što su domaći naplatili.

Revija promašaja i nekoliko početničkih pogrešaka Manceova sastava u trećoj četvrtini, u kojoj su domaći ubacili samo 11 poena, a pet minuta u nizu nijedan, Zadrani su kaznili kontrama, a Barnjakovu nesportsku pogrešku vodstvom 54:52.

Posljednjih deset minuta tricom je otvorio kapetan Siniša Štemberger, koji je izjednačio omjer (59:59). No, samo tri minute kasnije Štemberger je izgubio živce, ispod koša je borilačkim zahvatom zaustavio Baraća, stisak oko vrata bio je prečvrst i za neki drugi sport. Izbjegnuta je tučnjava, a Štemberger je isključen. Gosti su ubacili četiri poena iz slobodnih bacanja (nesportska plus isključenje), spojili seriju 10:0 i 6:59 minuta prije kraja poveli 69:59. Riječanima se ukazao još jedan tračak nade (63:69), ali nisu iskoristili napad, da bi Kučanu bila dosuđena nesportska pogreška. Brzoja je povećao razmak na plus osam, a razigrani Boris Barać na plus deset. Kraj priče. Bez obzira na dvije Veljačićeve trice u finišu.