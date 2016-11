Brodice u prekršaju isplovit će na suhi vez

Djelatnici Županijske lučke uprave jučer su u zadarskoj Foši, postavili obavijesti na ilegalno vezane brodice. Kako je rekao ravnatelj Davor Škibola, riječ je o redovitoj kontroli koju provodi Županijska lučka uprava u svim lučicama kojima gospodari. Međutim, priznaje Škibola, do sad se nije išlo sa značajnijim sankcijama protiv ilegalnih vezivanja.

- Mislim da ćemo u suradnji s resornim ministarstvom donijeti propis sličan onom kod Pauk službe. Potpisat ćemo ugovor s nekom pravnom osobom, pa ćemo brodice čiji se vlasnici oglušuju na naša upozorenja, izmještati u marine ili na suhi vez, rekao je Davor Škibola.

Županijska lučka uprava od komunalnih vezova godišnje uprihodi oko 600.000 kuna. Cijena u prosjeku iznosi 50 kuna po metru dužnom plovila, što u konačnici vlasnike košta 250 - 300 kuna. Najskuplji vez je u komunalnoj lučici u Jazinama gdje vlasnici plaćaju 100 kuna po dužnom metru plovila. No, kaže Škibola, u tijeku je uređenje 12 komunalnih lučica na Dugom otoku i u Općini Preko. Nakon završetka uređenja, prihod Županijske lučke uprave mogao bi narasti za četiri do pet puta. No, problem vezivanja brodova i dalje je prisutan jer vlasnici na vez čekaju i po dvije-tri godine.