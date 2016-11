BUKOVAČKI SABOR Prvo će dovesti vodu, a onda vratiti život u Bukovicu

Predsjednik Bukovačkog sabora Milenko Marinović najavio je među prvim potezima udruge realizaciju Centra kozarstva RH, turizam na Zrmanji i Krki i napose, modernizaciju i izgradnju cestovnih pravaca Medviđa - Žegar, Rodaljice - Karin i Rodaljice Đevrske...

Foto: Siniša KLARICA

U ozračju burom propuhane i derutne stare škole u Bruškoj, u subotu je osnovan Bukovački sabor. Bukovački sabor osnovan je kao udruga za održivi razvoj dalmatinske Bukovice, a za njenog predsjednika izabran je benkovački odvjetnik, bivši predsjednik Općinskog suda u Benkovcu te gradski vijećnik Milenko Marinović. Marinović je rekao da je udruga osnovana po uzoru na Otočni sabor čiji su predsjednik Denis Barić i jedan od osnivača Lenko Garbin jučer kao gosti nazočili osnivanju svog kontinentalnog pandana.

Bez vode i javnog prometa

- Bukovica je potpuno zapuštena, iako je već prošlo dvadeset godina od Domovinskog rata. Unatoč milijunima kubika najčistije vode koja nas okružuje, niti jedno naselje nema vodu. Stoga je prvi cilj naše udruge upravo voda. Vodu treba dovesti s Krke do Paga, a vodu sa Zrmanje do zadarskih otoka. Kao što niti jedno selo nema vodu, tako nema niti javni prijevoz. Kad god se to pitanje postavi, slijedi odgovor da se radi o prevelikom, ali slabo naseljenom području te za javni prijevoz nema novaca. Mi moramo dovesti do toga da javni prijevoz svog zaleđa 30 posto financira Grad Benkovac, 30 posto Zadarska županija i 40 posto Vlada RH, a onda će mnogi iz gradova doći živjeti u ovaj prostor te će se broj posjetitelja udeseterostručiti, poručio je Milenko Marinović ujedno najavljujući koji će biti prvi potezi ove udruge.

Iako osnivačkoj skupštini nije nazočio nitko od najavljenih predstavnika lokalne vlasti, osnivači su se složili da se bez lokalne samouprave ne mogu pokrenuti životno važni projekti. Stoga se nadaju da će udruga, u kojoj nema mjesta politici i strankama, i lokalne vlasti biti dobri partneri koji će naći zajednički jezik u pripremi EU projekata. Bukovčani odbacuju i primisao na to da je Bukovica područje od posebne državne skrbi te su u svoj program uvrstili realizaciju Centra kozarstva RH, turizam na Zrmanji i Krki i napose, modernizaciju i izgradnju cestovnih pravaca Medviđa - Žegar, Rodaljice - Karin i Rodaljice Đevrske.

Ukidanje staništa vuka

Posebno zanimljiva inicijativa je ukidanje staništa vuka jer, kako kaže Marinović, Bukovica nikad nije bila stanište vukova. Na skupštini se moglo čuti da tome pridonose neki mesari koji odbacuju životinjske otpade, pa je vuk postao veći problem za stočare i domicilno stanovništvo, nego nedostatak pitke vode. Također je naglašen problem hitne medicinske pomoći, posebice obrovačkog područja jer se najbliži tim hitne pomoći nalazi u Poličniku. Uskoro kreće i web-stranica te postavljanje oglasnih ploča u svakom naselju Bukovice.

Na kraju skupštine, za potpredsjednika Bukovačkog sabor izabran je Marijan Mitrović, a u zemaljsko vijeće su ušli Radovan Mršić iz Bruške, Željko Ušljebrka iz Medviđe i Luka Klanac iz Kruševa. Za tajnicu udruge izabrana je Marija Zrilić Kapetanović.