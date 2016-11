Butić: Zasluženo smo svladali lidera

Foto: Marin GOSPIĆ

- Čestitam svojoj momčadi na zasluženoj pobjedi nad Hajdukom II. Smatram da smo dobro izanalizirali našeg suparnika, vodeću momčad prvenstva koja je u ovoj utakmici bila pojačana s nekoliko prvotimaca Hajduka. Utakmica je krenula nervozno s dva crvena kartona, po mom mišljenju prestrogo dosuđena. Hajduk je dominirao u ovoj utakmici što se tiče posjeda, a mi smo stvarali odlične prilike, pogotovo u prvom poluvremenu. Znali smo iz dosadašnjih dvoboja Hajduka II da ako ne riješe pitanje pobjednika u prvom poluvremenu, najčešće ulaze u nervozu. To se pokazalo točnim, poglavito nakon našeg pogotka kada oni nisu znali kako doći do izjednačenja. Još jednom velike čestitke mojim igračima, na velikoj borbenosti i bezgraničnom zalaganju. Do ponedjeljka mogu slaviti, a onda se okrećemo utakmici s Jadranom iz Ploča.

MAKO LOZO, TRENER HAJDUKA II

Iz poraza izvući pouke

Kao i u prethodnim utakmicama u kojima smo gubili i ovoga puta smo ponovili istu pogrešku i napokon moramo nešto naučiti iz poraza. Dominirali smo gotovo cijelu utakmicu, ali smo primili nesretni gol iz prekida. Nakon toga smo ušli u nepotrebnu nervozi i nismo znali kako se vratiti u utakmicu. Čestitam Zadru na pobjedi.