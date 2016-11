Dujić i Šolić prijete "svojima"

Važan doprinos odličnom početku sezone košarkašica Zadra dale su i dvije Šibenčanke, Ivana Dujić i Marija Šolić. Dujić igra svoju treću sezonu u "bijelo-plavom" dresu na poziciji beka - šutera. Šolić je stigla pred početak sezone, a razlog njihova angažmana na Višnjiku nije, dakako, novac već studij koji su upisale, Dujić predškolski odgoj, a Šolić turizam. Četiri pobjede u šest utakmica Zadranki ove sezone potvrda su dobrog rada kluba koji je prošlo ljeto izgubio nekoliko stožernih igračica.

- Rezultat je trenutačno i bolji od onoga što smo očekivale. Ključno je to što smo uspjele nametnuti našu igru protivnicama, a to je čvrsta obrana i tranzicija u napad u kojem se otvara mogućnost laganih poena - ističe Dujić. Nju i suigračice večeras (20.15 sati) na Višnjiku očekuje dvoboj 7. kola s matičnim Šibenikom. Iako "krv nije voda" za Dujić nije ništa novo da će na drugoj strani terena biti klub u kojem je provela "sto godina".

- U Šibeniku sam igrala desetak godina. Dosta je to vremena, ali sada sam u Zadru i za mene je Šibenik utakmica kao i svaka druga.

Šibenik je dugo živio dane ponosa i slave dijeleći s Gospićem domaće i regionalne trofeje. Danas su na Baldekinu neka druga vremena.

- To je vrlo mlada ekipa koju ove sezone predvodi reprezentativka Klaudija Periša. Igramo s njima i u Kupu, ali u gostima, i očekujem da će to biti zanimljive utakmice. Prema dosadašnjem učinku trebale bismo biti u prednosti, ali to u konačnici ne znači ništa. Svaka je utakmica nova priča...

7. kolo: Zadar - Šibenik (subota, 20.15 sati), Požega - Croatia 2006, Trešnjevka 2009 - Ragusa, Split - Medveščak, Podravac Gigant - Pula ČT.