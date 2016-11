Zadar će na Konvenciji SDP-a predstavljati 26 delegata

Foto: Marin GOSPIĆ

Gradsku organizaciju SDP-a Zadar na 14. Konvenciji SDP-a Hrvatske koja će se održati u Zagrebu 3. prosinca predstavljat će ukupno 26 delegatkinja i delegata.

Uz četiri delegatkinje i delegata po funkciji, a to su: Sabina Glasovac (članica Predsjedništva SDPH i predsjednica GO SDP Zadar), Renata Sabljar Dračevac (predsjednica ŽO SDP-a Zadarske županije), Erol Gaši (član Glavnog odbora SDPH) i Jure Zubčić (član Glavnog odbora SDPH), na jučerašnjoj tematskoj Konvenciji GO SDP-a Zadar u hotelu Kolovare izabrano je i preostalih 22 delegatkinja i delegata.

Izabrani su: Diana Bilić, Irena Dragić, Jelena Jelavić, Minja Krivokapić, Ivan Matešić, Anita Milivojević, Željko Mikin, Vedrana Mišković, Antun Novoselović, Tomislav Pedić, Nevena Petani, Tatijana Petrić, Daniel Radeta, Adem Shala, Loreta Stipčević, Omerka Šarić Frantin, Iva Šestan, Roko Tadin, Senad Tokić, Ivica Ušljebrka, Darko Vrdoljak i Danijela Vukoša.