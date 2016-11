Župan: Pobijedit ćemo, ako treba, i prvu momčad Hajduka

Foto: Arif SITNICA

Napokon derbi na Stanovima. Nije ni Prve, niti Druge, ali je ipak derbi i to Treće HNL jug. Zadar će danas s početkom u 13.30 sati na svom travnjaku i pred, nadajmo se svojim navijačima, dočekati trenutačnog lidera prvenstva, splitski Hajduk II. I to kao, vjerujemo trenutačno, četvrtoplasirana momčad Lige. Može li momčad sa Stanova protiv Splićana rezultatom i igrom pokazati daje sazrijela za potvrdu svojih ciljeva, za brzopotezni povratak u Drugu HNL. Da se razumijemo, neće se danas na Stanovima konkretno rješavati to pitanje. Međutim, činjenica je da splitski "bili" imaju prednost od osam bodova na trećeligaškoj ljestvici. I da Zadar mora tu prednost tri kola prije kraja jesenskog dijela prvenstva spustiti na pet bodova zaostatka. Motiva u svlačionici Zadrana ne nedostaje, dojam je da se ova utakmica iščekuje kao nekada u bliskoj prošlosti dvoboji s Hajdukom i Dinamom. Naravno, u Prvoj HNL.

- Jedno je sigurno, na Stanovima nas sutra očekuje pravi nogometni derbi. Čak nije toliko važno u kojoj ligi se igra - kazivao je jučer odlično raspoloženi Dragan Župan, "dirigent momčadi sa Stanova.

- Mislim da će se mnogi složiti da su Zadar i Hajduk II dvije najbolje momčadi u Trećoj HNL jug. To će se vrlo brzo vidjeti i na ljestvici. Ono što u svoje ime i cijele momčadi Zadra mogu obećati je da ćemo protiv Hajduka II dati 200% svojih mogućnosti, pa na kraju što nam dragi Bog da. Mislim da je idealan trenutak za ugošćavanje Hajduka, u odličnoj smo formi i ovo je idealna utakmica za pokazati sve što znamo i možemo.

Župan je igrao puno dalmatinskih derbija između Zadra i Hajduka u Prvoj ligi. Može li se ova utakmica barem približno usporediti s onima iz višeg ranga?

- Mislim da može, barem po naboju. Čim se spomene Hajduk odmah to u nama probudi onog uspavanog lava. Naravno, svjesni smo da je ovo Treća liga i da je to daleko od ranga u kojem smo se nekada susretali s Hajdukom. Ali, ipak je ovo Hajduk, njihova druga momčad i rivalitet će odigrati svoje. Igrao sam puno utakmica protiv splitskih "bilih", pobjeđivao i gubio. I znam koliko ih je lijepo pobijediti.

Postoje li igrači Hajduka II koje bi željeli istaknuti kao najveću opasnost za vrata Zadra? Čak se može čuti u kuloarima da će dovesti nekoliko prvotimaca iz prve momčadi Hajduka?

- Iskreno, ne poznajem nikoga iz njihove momčadi i nije me uopće briga s kojim sastavom će doći u Zadar. Prema svakoj momčadi imamo respekt, pa tako i prema Hajduku II. Ali, nikome ne priznajemo da je bolji od nas. Postoje neke najave da će dovesti nekoliko prvotimaca Hajduka jer imaju stanku u prvenstvu zbog nastupa reprezentacije. I ovim putem im poručujem neka ih dovedu što više. To će samo biti dodatni motiv za nas Zadrane. Igrao sam protiv puno jačih i kvalitetnijih igrača od ovih što danas igraju za "bile". I pobjeđivao ih. To predviđam i u ovoj utakmici.