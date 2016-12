Mandić: Inspirirala me podrška prijatelja i poklonika

„Pričaj mi", pjevao je mladi zadarski glazbenik Donat Mandić proteklog vikenda u klubu Svarog na promociji video spota za svoj prvi istoimeni singl. Glazbu i tekst za pjesmu napisao je sam, u radu na aranžmanu mu je pomogao jedan od nekadašnjih vokala grupe Forum Simo Radosavljević, a spot je snimio Ivan Goran Trivić.

Donat je novo lice na glazbenoj sceni Zadra, zapravo uvjetno rečeno novo lice, s obzirom da se glazbom bavi od djetinjstva, još od onih prvih školskih dana kada je s nepunih sedam godina u hotelu Pinija, u okviru dječje emisije „Pokaži što znaš", koja se tada emitirala na Gradskoj televiziji, nastupio s pjesmom grupe Dalmatino „Ditelina s četiri lista".

- Glazba ima važnu ulogu u mom životu još od malih nogu. Nastup u hotelu „Pinija" je na neki način bio moj službeni ulazak u glazbene vode, da bi nakon toga nastavio u istom smjeru. Od 2003. godine nastupam po raznim festivalima, od Jadera festa preko Zadarteen festa do niza drugih, i diljem županije, no i šire, po regiji, pa i inozemstvu. Osvojio sam i brojne nagrade, a ako bi nešto i trebao izdvojiti, bio bi to, primjerice, poziv u dječji bend aid Hrvatske, čega se s radošću sjećam. Pjevao sam tri godine i u dječjoj klapi Kolibrići, čiji je mentor bio legendarni Ljubo Stipišić Delmata, a rado se sjećam i nastupa u Supertalentu, rezimira Donat.

Mlada nada zadarske glazbene scene je trenutačno član grupe Zadar express, a uz nastupe s njima aktivan je i u Glazbenoj udruzi Čarobna notica, gdje drži satove gitare i klavira.

Podršku na promociji su mu došli dati, među ostalima, i kolege Jure Brkljača, Boško Colić i Marino Brkljača, koji su nakon predstavljanja video spota zajedno s njim održali koncert, kao što to i inače rade svaki četvrtak u Svaroga.

- Više sam i nego zadovoljan s promocijom, i pjesme, i video spota. Publici se pjesma svidjela, a ono što me je posebno razveselilo je podrška dragih mi ljudi, koji su večeras došli u klub, naglašava Donat i dodaje da je dobio puno komplimenata i savjeta da samo nastavi tako dalje.

- Naravno da se planiram i dalje baviti glazbom, pun sam inspiracije, pogotovo nakon ove promocije. Već radim na drugoj pjesmi, koju ću snimati nakon blagdana i koja bi trebala izaći na tržište do proljeća, zaključuje mladi zadarski glazbenik.

Pjesma „Pričaj mi" se može poslušati na youtube kanalu, gdje je u kratko vrijeme prikupila nekoliko tisuća pregleda.