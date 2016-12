Na proljeće Zadar može nadoknaditi zaostatak za Hajdukom II

Foto: Arif SITNICA

Jesenski dio prvenstva u Trećoj HNL jug je završio prije dva tjedna. Momčad sa Stanova nakon 17. odigranih kola nalazi se na 5. mjestu s 27 osvojenih bodova što sigurno ne zadovoljava s obzirom na ambicije koje je klub prezentirao na početku sezone.

Dobro je poznato da se NK Zadar već nakon ove jedne sezone u Trećoj HNL želi vratiti u Drugu ligu što neće biti lagan zadatak. Posebno stoga što u ovome trenutku za vodećim Hajdukom II, koji očito ima ambiciju ulaska u viši rang, zaostaju velikih osam bodova.

Po običaju na kraju svake polusezone, svoje viđenje, kako onoga što je iza nas, tako i budućnosti, u ime igrača u razgovoru za Zadarski list prezentira kapetan momčadi. Tomu Gluića ne treba posebno predstavljati, bez ikakvog okolišanja odgovorio je na sva pitanja koja smo mu postavili. A prvo se naravno odnosilo na generalnu ocjenu učinka Zadra u jesenskom dijelu prvenstva.

- Ako ćemo govoriti o rezultatu onda nikako ne možemo kazati da je ova netom završena polusezona uspješna - otvoreno je kazao Gluić.

- Pozicija na ljestvici koju trenutačno zauzimamo nije u skladu s našim ambicijama. A one su svima poznate, biti prvi na ljestvici Treće HNL jug i sljedeće sezone se vratiti među drugoligaše. S druge strane ako se vratimo unazad godinu dana kada je klub bio pred gašenjem, onda je spoznaja da danas igramo u Trećoj ligi za nas pomak unaprijed i vrlo pozitivna stvar.

Nakon nekoliko početnih kola u kojima se igralo po sistemu "toplo-hladno", stigla je velika pozitivna serija Zadra od osam utakmica bez poraza. Kruna te serije bila je pobjeda nad liderom prvenstva Hajdukom II na Stanovima.

- Nakon lošeg starta u kojem smo olako gubili bodove, uspjeli smo se konsolidirati i napravili smo stvarno dobru pozitivnu seriju rezultata. Uspjeli smo u tom periodu ostvariti i svoju jedinu pobjedu u gostima protiv Neretvanca u Opuzenu, a i na još nekoliko teških gostovanja bili smo blizu osvajanja sva tri boda. Ta serija pozitivnih rezultata donijela nam je skok na ljestvici i zasjeli smo u jednom trenutku na treće mjesto. Kruna svega bila je ta pobjeda nad liderom Hajdukom II gdje smo uvidjeli da imamo kvalitetu za najviše domete. Smanjili smo zaostatak za njima koji je u tom trenutku iznosio samo pet bodova.

U ovome trenutku točno na polovici sezone Zadar zauzima 5. mjesto sa osam bodova zaostatka za prvoplasiranim Hajdukom II. Je li to nadoknadiv zaostatak u proljetnom dijelu sezone?

- U svakom slučaju Zadar je klub koji protiv bilo koje momčadi, bez obzira radilo se o domaćim ili utakmicama u gostima, mora tražiti i ići na pobjedu. Tako se moramo postaviti od prve utakmice proljetnog dijela prvenstva. Osam bodova možda zvuči previše, ali vjerujem da je to zaostatak koji je može sustići i prestići. U proljetnom dijelu sezone, a to nije floskula, svatko svakoga može pobijediti. Jedan od razloga svakako je i podatak da se Liga za sljedeću sezonu smanjuje i to će nam donijeti puno neizvjesnih utakmica. Borba za ostanak bit će neizvjesna do posljednjeg kola i favoriti će gubiti dosta bodova.