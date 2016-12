Nimac: Obaveza nas preživjelih je promicati istinu o Domovinskom ratu

Povodom 24. obljetnice pogibije Dragana Žunića, heroja Domovinskog rata, pripadnika PU zadarske, Specijalne jedinice policije Poskoci, Udruga Prvi hrvatski redarstvenik u suradnji s Udrugom Specijalne policije Poskoci, organizira »Tribinu sjećanja Dragan Žunić«, koja će se održati u srijedu, 14. prosinca s početkom u 18 sati, u dvorani Kazališta lutaka na Poluotoku.

- Obaveza nas preživjelih 'Prvih hrvatskih redarstvenika' je da promičemo istinu o Domovinskom ratu našoj djeci i naraštajima koji dolaze. Isto tako, naša je obaveza i da oživljavamo sjećanja na sve one koji su svoj život ugradili u temelje Republike Hrvatske. Jedan od njih je Dragan Žunić, dragovoljac Domovinskog rata koji je živio Hrvatsku, kaže Milan Nimac, predsjednik Udruge Prvi hrvatski redarstvenik koja danas broji oko 70 članova. Nimac podsjeća kako je 1.800 dragovoljaca iz cijele Hrvatske još u kolovozu 1990. godine krenulo na tečaj Prvi hrvatski redarstvenik u Zagrebu, a prisjetio se i obraćanja prvog hrvatskog predsjednika, dr. Franje Tuđmana, koji ih je 8. kolovoza nazvao prvom oružanom formacijom Države Hrvatske.

- Kako je u to vrijeme već započela balvan revolucija, 70 polaznika tečaja već je 1. rujna 1990. godine došlo u Zadar s ciljem da uđu u Obrovac i Benkovac, no organizirana pobuna je eskalirala pa do toga nije došlo. Većina redarstvenika priključila se Specijalnoj jedinici policije pod zapovjedništvom Đure Župana, a kasnije Svemira Vrsaljka, prisjetio se Nimac pozivajući sve hrvatske branitelje, kao i ostale građane, da dođu na tribinu u srijedu navečer te na taj način doprinesu održavanju sjećanja na one kojih nema, a koji su svojom žrtvom to zaslužili.

- Plan nam je ubuduće ovakve tribine organizirati i za sve druge poginule redarstvenike, a kroz rad udruge skrbiti i pomagati naše suborce i njihove obitelji koji danas žive teško, koji su oboljeli i slično, poručuje Nimac.

Pokojni Dragan Žunić rođen je 4. travnja 1965. godine u mjestu Slivnica. Bio je policijski službenik MUP RH PU zadarske od 5. kolovoza 1990. godine, a 2. studenog raspoređen je u SJP "Poskoci". Nakon osnivanja policijskih postaja u mjestima Polača, Kruševo i Pridraga, imenovan je privremenim zapovjednikom te je sudjelovao u prvom organiziranju otpora na tim prostorima, obrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta RH. Dana 11. rujna 1991. teško je ranjen prilikom neprijateljskog topničkog napada na mjesto Jasenice, no njegovi suborci kažu kako je nepuna tri mjeseca kasnije, dok mu rane još nisu ni zacijelile, samovoljno napustio bolnicu u Lovranu i vratio se u postrojbu, na prvu crtu bojišnice. Pri dubinskom izviđanju terena na Velebitu, Žunić je 16. prosinca 1992. pogođen iz neprijateljskog vatrenog oružja i na mjestu smrtno stradao.