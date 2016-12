Sutra koncert Joyful gospel singersa

Već tradicionalno predbožićno razdoblje u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar i ove će se godine začiniti održavanjem gospel koncerta. On je zakazan za sutra, 13. prosinca s početkom u 20 sati, kada nastupaju Joyful gospel singers iz New Orleansa u SAD-u.

Radi se o skupina od sedam pjevača i instrumentalista, koji svojim interpretacijama gospel hitova kao što su Oh, Happy day, Joyful, joyful, This Litlle Light of Mine ili Amazing Grace, ostavljaju bez daha.

Temperamentni sastav koji je osvojio sve veće gospel i jazz pozornice svijeta, s uspjehom je nastupio i na čuvenom Monterey Jazz festivalu u Kaliforniji, a na New Orleans Jazz & Heritage festivalu su poput rezidentnog ansambla.

Članovi Joyful Gospel Singers - a su: Alfred Caston - gitara, vokal, Albert Mickel - vokal, Jan Randolph - vokal, Timothy Ashmore - klavijature, bas gitara, Ebony Fears - vokal, Chandra Grayson - vokal i Oliver Alcorn - bubnjevi. Joyful Gospel Singers surađivali su sa zvijezdama kao što je Bryan Adams, Kirk Franklin, Thelma Houston te od 1995. godine do danas snimili nekoliko nosača zvuka, koje su potom prodali u zavidnom broju primjeraka.

Na koncertima Joyful Gospel Singers - a zadivljuje strast, autentičnost, kvaliteta vokalne tehnike i izvedbe te čista ljubav prema glazbi.

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 60 kuna na blagajni HNK Zadar ( 11-13h, 18-20h). Kupnjom ulaznice sudjelujete u božićnoj nagradnoj igri HNK Zadar.