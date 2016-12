Zadarski model na putu oko svijeta

Marija Piskač je odrasla u Sukošanu, završila gimnaziju u Zadru, sad ima 31 godinu, živi u Londonu i "u ostatku svijeta", uspješni je model, putuje s dečkom i piše blog pod imenom Go Mary and Coco.

Kako je jedna od najboljih učenica u Gimnaziji Vladimira Nazora, koju su profesori više vidjeli kao doktoricu znanosti (vjerojatno svaki od njih baš u svom fahu), "završila" kao manekenka?

- U manekenske vode sam upala slučajno, preko moje prijateljice Irene sa 16 godina, ali tada nisam mislila da će to biti ozbiljno. Išla sam u Gimnaziju Vladimira Nazora, gdje profesori nisu baš podržavali tu karijeru. Otišla sam u Milano 2004. godine, odmah kad je završila nastava, samo mjesec dana prije prijemnih ispita za fakultet. Kad sam u listopadu upisala Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, odmah nakon tri dana predavanja sam otišla za stalno, trbuhom za kruhom, doslovno. Nisam vidjela budućnost u Zagrebu, počinje svoju priču Marija.

Na početku je, kaže, bilo neizvjesno i stresno.

- Imala sam nepunih 18 godina, sama i bez para, tako da prvih par mjeseci dok se sve nije posložilo nije bilo lako. Već sljedeće godine je bilo lakše. U Milanu je bila ekipa nas cura iz Zadra, Splita, Zagreba, tako da nam nikad nije bilo dosadno, uvijek smo se družile. Danas su skoro sve udane, već i imaju ili planiraju djecu. Kasnije sam putovala i živjela u New Yorku, Japanu, Parizu, Londonu..., kaže Marija.

Radila je sve i svašta - od modnih časopisa poput Ellea, Voguea, Cosmopolitana, GQ-a do kampanja za Valentino torbe na početku karijere, reklame za Dolce & Gabanna satove, reklame za Schwartzkopf koja se vrtila i u Hrvatskoj, zatim snimanja za La Perlu, Triumph kampanje...

- Nakon svih ovih godina u svijetu mode mogu reći da je to posao kao i svaki drugi. Ima svoje prednosti i mane. Koliko god može biti zanimljivo, toliko je iscrpljujuće i stresno. Radila sam sa svakakvim ljudima, od divnih koji su postali prijatelji do nekih koje vidim jednom i molim da nikad više ne radimo zajedno.

Završila je novinarstvo na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti 2011. godine, a u Londonu 2015. i postdiplomski studij, smjer Međunarodnih odnosa.

- Trenutačno učim francuski jezik i pišem blog tako da studiranje novinarstva sad ima svoju svrhu. Proputovala sam 57 država i bilo je vrijeme za putopis. Blog sam uvijek htjela pisati i jesam jednom počela, početkom 2013. No onda je upao faks u Londonu i nisam imala vremena. Tko nikad nije probao pisati blog, ne zna koliko je to posla, govori Marija.

Njezin dečko i "poslovni partner" na blogu je Thane Williams iz Južne Afrike. Ima 32 godine, također je model pa su se tako i upoznali.

- Imamo puno zajedničkih interesa od kojih je strast za putovanjima najveća. Prije godinu dana smo pokrenuli zajednički instragram profil kao dnevnik naših putovanja i pretvorili ga u blog krajem listopada ove godine. Sad se šalimo da je blog naše dijete (zovemo ga G Mac) jer zahtijeva cjelodnevnu pažnju i konstantno hranjenje novim materijalom. Blog se zove Go Mary and Coco. Kako svejedno putujemo, odlučili smo voditi blog kao hobi i možda buduću karijeru no teško se probiti u moru svih blogova. Zato se se dosta trudimo na društvenim mrežama, radimo YouTube videa naših putovanja, pišemo sve na našoj stranici, radimo intervjue i slično. Naša ideja je proputovati što više možemo sad dok smo još mladi i snažni i prije no što stignu djeca, otkriva Marija, ističući kako ništa ne oplemenjuje čovjeka kao putovanja.

U blogu o Zadru, Marija opisuje njegovu bogatu povijest koja se osjeti na svakom koraku, piše o rivi i jednom od najljepših zalazaka sunca na svijetu, baš kao što je i Hitchckok rekao. Ona i Thane su među najljepše zalaske sunca na svijetu uvrstili još i one u Cape Townu i gradu Oia na Santoriniju.

Upravo toga dana kad su ona i Thane bili u Zadru, nije bilo moguće vidjeti noćnu predstavu Pozdrava Suncu jer je, kako je napisala Marija, na tom najboljem mjestu u gradu bio organiziran spektakularan doček za zlatne olimpijce, Igora Marenića i Šimu Fantelu, njene prijatelje iz razreda iz srednje škole.

Njezin Thane je bio razočaran što su prekratko ostali, a Zadar mu je bio najljepše mjesto koje su prošlog ljeta posjetili pa će se, kažu, uskoro morati vratiti.