Kad naiđu na problem, liječnici se pojave na vratima knjižničara Roberta Nezirovića

Foto: Arif SITNICA

Pored brojnih odjela na kojima se pruža liječnička pomoć, u zadarskoj bolnici djeluje i stručna knjižnica koja pruža teoretsku potporu liječnicima.

Knjižnica dugi niz godina radi pod stručnim vodstvom Roberta Nezirovića, prof.,dipl.bibl.

- Ovo je stručna knjižnica čijim se uslugama koriste prvenstveno liječnici, medicinske sestre, a od 2007. godine, od kad je u Zadru formiran studij sestrinstva, knjižnicom se koriste i studenti. Naši liječnici i predaju na studiju za što im je potrebna literatura, objasnio je Nezirović dodavši kako su se 2010. godine preselili u nove prostorije te su se, prema njegovom mišljenju, dogodile dvije izuzetno povoljne stvari - prostor koji je nadišao sva očekivanja i kompletan fond razvrstan je po strukama, pa je još lakše pronaći građu. Dodao je da su s vremenom, uz pomoć informatičke službe, napravili vlastiti program katalogizacije kroz koji lakše dolazi do podataka.

Subito zna sve

- Ja sam u knjižnici dugi niz godina i prilična je razlika između knjižnica nekad i sad. Nekad smo trošili priličan iznos novaca na nabavu stručne strane literature, tako da smo jedno vrijeme bili pretplaćeni na preko 20 naslova strane periodike, što je iziskivalo velike troškove, ali bez toga se nije moglo, objasnio je nekadašnji način djelovanja Nezirović, dodavši kako u moderno vrijeme još uvijek postoji potreba za stručnim knjižničarem.

- Korisnici ove knjižnice uglavnom su klinički liječnici koji su cijeli dan u ordinaciji ili s pacijentima. Međutim, ukoliko se požele baviti znanošću ili im zatreba neki časopis ili članak, referenca, oni se obrate meni, pa ja to tražim umjesto njih. Oni me zamole da pronađem reference do kojih dolazim preko različitih baza ili stranih mailing lista. Sretan sam kad u doba globalizacije mogu dobiti neki mail s drugog kraja svijeta. U mom poslu je zadovoljan korisnik jednako sretan knjižničar, držim to smislom svoga posla, istaknuo je Nezirović.

U krajnjem slučaju ako ne mogu doći do reference, koristi se program Subito, preko Središnje medicinske knjižnice u Zagrebu, za koje korisnik plati, pojasnio je Nezirović.

Inače, putem razmjene besplatno primaju 14 časopisa iz Hrvatske, te dva iz područja bivše Jugoslavije; iz Sarajeva i Niša, a pretplaćeni su na jedan strani časopis - New England Journal of Medicine, časopis koji obuhvaća širok aspekt medicine.

Radi od 1945.

Knjižnica posjeduje 5.484 sveska od kojih je većina na odjelima jer liječnicima treba u svakodnevno radu.

Pitali smo ga je li razmišljao da knjižnicu namijeni i pacijentima koji su na dužem liječenju, na što je odgovorio da su par puta razmišljali o tome.

Jednom su dobili i donaciju beletristike, ali sve je ostalo na tome. Dodao je da su na stručnim tijelima (Komisiji za medicinske knjižnice i Komisiji za bolničke knjižnice) znali diskutirati o tome.

Inače bolnička knjižnica radi od 1945. godine, a organizirana nabava domaće i strane periodike počinje 1954. godine. Godine 1977. zaposlena je stručna bibliotekarka Branka Škulić, koja je od 1995. godine nastavila uspješnu bibliotekarsku karijeru u Novom Zelandu, a Nezirović je u bolničkoj knjižnici počeo raditi preko student servisa 1989. godine.

Osim što je voditelj knjižnice, Nezirović je i tajnik stručnog časopisa Medica Jadertina, koji neprekinuto izlazi od 1969. godine. Godišnje izdaju dva dvobroja, časopis je indeksiran u bazi Excerpta Medica i vidljiv je u sučelju Scopus.

- U časopisu volonterski rade tajnik, glavna urednica i recenzenti, a od nedavno nemamo ni potporu ministarstva znanosti, ali uspijevamo se snaći, dodao je Nezirović rekavši da u svakom broju imaju od 8 do 10 znanstvenih članaka.