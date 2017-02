Ponoviti sebe i pobijediti

Foto: Marin GOSPIĆ

Jedna je prošla, a već prekosutra će biti druga. U nedjelju je Zadar na Gripama nadvladao Split u A 1 ligi, a u četvrtak će na Baldekinu s istim suparnikom igrati u 1/4 finalu Kupa Krešimira Ćosića.

- Slučaj je tako htio. Odmah poslije prve utakmice u Splitu rekao sam da će druga s istim suparnikom biti posve drugačija priča. Uvijek je tako kad okolnosti dovedu do toga da dva suparnika u nekoliko dana odigraju dvije utakmice - kaže Aramis Naglić, trener zadarske momčadi.

Prerano je, ali i izlišno nagađati kakva bi ta druga mogla biti, na malo poena, na puno poena, ovakva ili onakva...

- Tko to zna. Možda izgleda da se ponavljam, ali istaknut ću još jednom da je Split respektabilan suparnik koji u momčadi ima nekoliko veoma iskusnih igrača.

Vjera u sebe

Dobra igra zadarske momčadi i pobjeda na Gripama potakle su dosta dobro raspoloženje među navijačima. No, Aramis je čvrsto nogama na zemlji.

- Nikad nisam bio sklon euforiji. Imamo pravo reći da smo zadovoljni poslije dobre igre, poslije pobjede na Gripama. S druge strane, to nam ne daje za pravo da pomislimo da ne treba više ništa raditi. Itekako će trebati jer je na Gripama bilo i nekih situacija kakve ne želimo ubuduće.

Jučer je glavnina momčad imala odmor, poslijepodne su radili samo oni koji u nedjelju nisu igrali.

- Momčad je zavrijedila odmor. Pobjeda sa Splitom posljedica je niza okolnosti, od toga da smo značajno podigli vjeru u same sebe, do toga da smo profitirali od dobroga treninga.

Slijedeći običaj korištenja što više igrača Naglić je u nedjelju na parket poslao dvanaestoricu.

- Iz nekoliko razloga to je potrebno. Imamo gusti ritam igranja i korisno je igračima omogućiti manju potrošnju. Drugo, mi se još tražimo u određenim situacijama, trebaju na prepoznavanje ideje, akcije kao sastavnice igre, pa onda i uigravanje koliko je to realno moguće. Zato je dobro da imamo širinu izbora jer nam to omogućuje da brže dođemo do postave koja će uspostaviti veoma čvrstu obranu poslije čega oni koji mijenjaju suigrače trebaju nastaviti tako igrati.

Zajedničko djelovanje

U početku utakmice na Gripama Zadar je imao problem premeke obrane.

- Primili smo u prvoj četvrtini 30 poena što je načelno nedopustivo. Kad smo došli do čvrste i djelotvornije obrane, voda je potekla na naš mlin.

Ne samo dojam, nego i neki statistički podaci ukazuju da su neki igrači izronili iz stanovite krize.

- Možemo uzeti primjer Jakova Vladovića koji je i prije Splita pokazao da je u dobrom ritmu. Treba razumjeti da je on dosta opterećen, a sad je na nama svima da učinimo sve da da ostane u kontinuitetu.

Naglić često ističe nužnost zajedničkoga djelovanja.

- Drugačije će teško ići. Svatko od nas je zadužen i odgovoran za nešto, a kao skupina trebamo biti jedinstveni, složni i s dubokom vjerom u sebe. Po dolasku i sagledavanju stanja nisam bježao od istine, a u svojoj praksi uvijek primijenjujem načelo zajedničkoga usklađenoga djelovanja.

Zadar je u Splitu pobijedio u utakmici u kakvima je prije obično gubio.

- Obično kažem da su učinci u nekim elementima igre u rasponu od nekih 40 do 60 posto, npr. šut. Ono što konstantno treba biti najmanje na 100 posto jest energija. Dakle, u svakoj utakmici bez obzira tko je suparnik.

Traženje balansa

Što bi još bilo potrebno ovoj momčadi (kao takvoj naslijeđenoj), a što je u sklopu vaših postulata?

- Na igru i na sportsku formu utječe puno čimbenika. Uzmimo na primjer neke pogreške koje su se u Splitu dogodile dvojici dvadesetgodišnjaka, Mazalinu i Frankeu. One, pogreške, proistječu i iz njihova nedovoljnoga iskustva s tim da im mladost znade biti uzrok nesmotrenoj razigranosti. Za sve treba neko vrijeme, pa će tako i nama za doseg odgovarajućega balansa.

Dajte primjer za odgovarajući balans.

- Eto, kad je u pitanju trčanje. U tom dijelu valja biti promišljen, znati kad treba potrčati, ali i kad treba stati. Mi danas kao momčad volimo trčati, ali nije dobro kad brzopleto odlučimo potrčati.

Stjecajem okolnosti mnoge pojedinosti u svojoj igri Zadar treba popravljati u hodu.

- Trebamo se prilagoditi realnoj situaciji. Ustrajnim radom možemo doći do toga da nam stvari u stanovitoj mjeri funkcioniraju na dobar način i to treba biti čvrsta platforma za sve sljedeće utakmice do kraja sezone.

Trenutačno je dosta neizvjesnosti, možda i zebnje oko toga kako će sezona uopće završiti.

- Potrebno je fokusirati se na to kako se činiti sve boljima. Ne bih dijelio ostatak sezona na ovakve ili onakve utakmice. Nama je svaka na svoj način bitna. Bio se dogodio niz poraza i odmakli smo se od njih za što je trebalo puno truda. Sad trebamo ići dalje.

Kako ćete se pripremiti za četvrtak i drugi sraz sa Splitom u četiri dana?

- Raščlamba splitske utakmice dat će niz korisnih podataka i ukazati na mnoštvo pojedinosti. Načelno, cilj će nam biti da u četvrtak budemo još bolji u onom u čemu smo na Gripama bili dobri, te da otklonimo uočene slabosti i propuste. To je zapravo naš stalni cilj.