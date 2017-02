Toni Filipi zlatni u Debrecenu

Foto: FAH

Zadarski teškaš Toni Filipi (-91 kg) ostvario je veliku pobjedu protiv viceprvaka Europe Poljaka Igora Jakubowskog u finalu prestižnog međunarodnog A turnira, 61. memorijala "Istvan Bocskai" u Mađarskoj. Prema tekstu objavljenom na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog boksačkog saveza Filipi je od početka bio pun samopouzdanja, upustivši se u brojne razmjene udaraca sa Jakubowskim nakon čega ga je u prvoj rundi srušio na pod jakim krošeom u vrh brade. Nakon toga Poljak se vratio u drugoj, ali je do kraja Filipi maestralno boksao do završnice i osvojio prvi veliki seniorski turnii. S udarcima više, Hrvat je impresionirao suce i zasluženo pobijedio 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 30:29, 30:29). Zlato je izuzetan uspjeh ovog mladog reprezentativca, koji je nastavio uspješan niz hrvatskih seniorskih zlata u Debrecenu, među kojima je i ono njegovog brata Bepa, također u kategoriji do 91 kg.

Prethodno je Saljanin u polufinalu bio bolji od Mađara Nagyja Bencea protiv kojeg je slavio bodove s 4:1 (29:28, 27:30, 28:29, 28:29, 28:29). U četvrtfinalu je odlično odradio sve tri s Ukrajincem Sergejem Horskovim, a završilo je 4:1 (27:30, 29:28, 27:30, 27:30 i 27:30). U 1. kolu s 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) s turnira je izbacio i Turčina Yalcina Bakija.

U Debrecenu je nastupio i Martin Gulan (- 60 kg) koji je u eliminacijama naletio na jakog Moldavca Mihaila Cvasiucua. Nakon tri teške runde u kojoj nije nedostajalo akcije, i nakon javnih opomena obojci boksača, suci su dali pobjedu Moldavcu 5:0 (26:29, 26:29, 26:29, 26:29, 26:29). Tako je Gulan zaustavljen na prvoj prepreci do medalje na turniru koji je okupio 170 boksača iz 22 zemlje.

Josip Bepo Filipi (-91 kg), član British Lionheartsa, nije uspio pobijediti u prvom ovosezonskom nastupu u Svjetskoj boksačkoj ligi. Zadranin nije pronašao rješenje za iskusnog Talijana Clementea Russoa koji je slavio u meču održanom u Rimu. Svoju 20. pobjedu Talijan je odradio rutinski i iskusno, dok je Filipi tijekom meča znao zabljesnuti, što je Russo brzo smirivao. U konačnici kod sva tri suca Russo je izašao kao pobjednik. Lionheartsi su na kraju s 2:3 izgubili od domaćeg sastava Italian Thundera. Sljedeći susret u WSB-u za Britance je 8. ožujka u Londonu, kada ugošćuju Maroko Atlas,koji je izgubio u ovom kolu 4:1 od francuskih Fighting Roostersa.