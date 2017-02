Večeras koncert Zadarskog komornog orkestra u Kneževoj palači

Foto: Željko KARAVIDA

Grad Zadar s partnerima - Narodnim muzejom Zadar, Turističkom zajednicom grada Zadra, Agencijom za razvoj Zadarske županije i Sveučilištem u Zadru - uspješno je dovršio projekt "Obnova i turistička valorizacija kulturno-povijesnog kompleksa Kneževe palače", koji je među prvima u Hrvatskoj odobren za financiranje iz strukturnih fondova EU-a za razdoblje od 2007. do 2013. godine. Tom prigodom, u organizaciji Koncertnoga ureda Zadar, organiziran je bogat program koji će glazbena događanja vratiti u Koncertnu dvoranu braće Bersa Kneževe palače. Time počinje nova stranica u koncertnom životu Zadra.

U povodu svečanoga otvorenja Kneževe palače, u novoobnovljenu Koncertnu dvoranu braće Bersa vratit će se Zadarski komorni orkestar. Nakon što je upravo među tim zidinama davnih dana stasao i postao jedini profesionalni zadarski glazbeni ansambl, Zadarski komorni orkestar, uz umjetničko vodstvo Marca Grazianija, pripremit će program koji simbolično ocrtava smjernice orkestra, ali i rada te koncertne dvorane, odnosno Koncertnog ureda Zadar: otvaranje svjetskim glazbenim putovima i njegovanje zadarske glazbene baštine neprestanom reinterpretacijom tradicije. Zadarski komorni orkestar izvest će 13. veljače u 20 sati zahtjevan, ali rado slušan glazbeni program. Činit će ga popularna repertoarna djela europske klasične literature te djela zadarskih skladatelja; dakako da je neizostavno ime Blagoja Berse. Vođen koncertnim majstorom, najuspješnijim hrvatskim violinistom mlađe generacije - Marcom Grazianijem, Zadarski komorni orkestar izvest će Andante festivo Jeana Sibeliusa i popularna djela: Malu noćnu muziku W. A. Mozarta i Vivaldijevo Proljeće iz ciklusa Četiri godišnja doba. Koncert će početi Simfonijom u C-duru zadarskoga skladatelja Josipa Mihovila Stratika, a slijedit će djela još dvojice zadarskih skladatelja: Čežnja Pavla Dešpalja i Moba, njegova oca, Šime Dešpalja. Upravo je obitelj Dešpalj zauvijek zadužila noviju glazbenu povijest Zadra. Koncert će zaključiti Idila Blagoja Berse.

Ulaz na koncert je slobodan. Preuzimanje ulaznica je u HNK Zadar do 11 do 13 i 18 do 20 sati.