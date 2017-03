Aramis Naglić i njegov most

Ivan Marinković - Teška utakmica, teška... Olimpija je igrala dobro, pravo natjecateljski, no mi smo iskazali veliki karakter, čvrst. Kad smo gubili, postali smo najjači i okrenuli rezultat, nismo podlegli pritisku. Ostvarili smo cilj u ovom natjecanju. Mogli smo i prije, ali imali smo poteškoća, izostanaka i slično. Na kraju, od srca hvala publici na velikoj potpori. Aramis Naglić - Kao i Marinković i ja ću reći da smo pokazali karakter. Olimpija je igrala čistu natjecateljsku utakmicu iako joj to nije trebalo, ali to je sportski. Trebam istaknuti Jakova Vladovića koji je igrao na svoju želju s jednim treningom, trebam istaknuti Ramljaka koji je pokrio sve pozicije na terenu, pa i prve redove tribina. Trebam istaknuti i sve ostale, ali i značajnu potporu publike. Napadački skok? Da, dobili smo i taj element, ali to je tako kad se igra utakmica za život. Ova je bila takva. Trebaš korak više, skok više, napor više... Sretan sam da je ovako završilo. Olimpija je ušla u plus devet jer smo mi pali u trčanju, izgubili smo ritam, protok lopte. Nismo momčad koja može igrati sporo. Opet, ne gledaš u ovakvim utakmicama je li plus devet ili je minus devet. Igra se 40 minuta. Sad će igrači dobiti dva dana slobodno da se odmore, dođu k sebi, otklone poteškoće, prehlade, što li već i da se okrenemo ostatku obveza u ovoj sezoni.