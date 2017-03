Gdje je nestao Branko Dukić!?

Foto: Vedran SITNICA

Danas je deveti dan kako je gradski HDZ obznanio da je njihov kandidat za gradonačelnika Zadra dr. Branko Dukić. Ovaj se poznati ginekolog i gradski vijećnik tim povodom, 6. ožujka, nakratko ukazao, izustio par rečenica i - potpuno nestao iz javnosti.

Toga dana, kada smo napokon doznali da to neće biti sveprisutni Kalmeta već on, Dukić je pred kamerama odigrao svoju političku haiku prezentaciju složenu od dvije-tri protokolarne poruke tipa kako mu je, eto, velika čast biti HDZ-ov kandidat i kako je to velika odgovornost i obveza kojoj će se on u potpunosti posvetiti. Jedino konkretno obećanje bilo je ono da će zadarska Bolnica - a to mu je očito najbliža tema - u sljedeće četiri godine osigurati još bolju zdravstvenu skrb.

Novi čovjek - stara politika?

Kao gradonačelnički kandidat najjače političke stranke, Branko Dukić nije se pošteno ni predstavio svojim sugrađanima da bi odmah nakon ove dugoočekivane objave - pobjegao u anonimnost. Hoće li se on, bude li izabran za poteštata, dan nakon izbora opet na isti način zatvoriti iza debelih zidova zgrade na Narodnom trgu?

Tko je zapravo u političkom smislu Branko Dukić, koji su njegovi prioritetni ciljevi za Zadar, što će građani novoga dobiti njegovim eventualnim izborom za gradonačelnika, kako će izgledati upravljanje ovim gradom ako ga on bude vodio, tko će biti njegovi najbliži suradnici, hoće li to biti sve redom isti ljudi koji godinama prate Božidara Kalmetu ili će doći do kadrovskih osvježenja? Ili će Branko Dukić biti samo najobičniji nadomjestak za aktualnog gradonačelnika koji samo zbog "više sile" ne može sudjelovati u još jednoj izbornoj utrci, opterećen ozbiljnim optužnicama s kojima će se morati nositi u narednom razdoblju pred hrvatskim pravosuđem?

Zasigurno nije svejedno kakvi su odgovori na sva ova pitanja. Nagla Dukićeva izolacija od javnosti netom nakon što je najavljen kao gradonačelnički kandidat, barem za sada, u javnosti stvara dojam kako ova HDZ-ova personalna promjena neće donijeti ništa bitno novoga u stilu i sadržaju vladajuće gradske politike, ukoliko ova stranka dobije izbore. Naravno, HDZ ima pravo ponuditi i tu opciju - da sve bude isto osim čelnog čovjeka - ali javnost onda to treba znati. Inauguracija novog kandidata za ključnu poziciju u gradu, i to od strane najjače političke stranke, trebala je istodobno uključiti barem one odgovore na najvažnija pitanja od kojih smo samo neka spomenuli na početku teksta. Ako je Dukić tek simbol politike koja se može svesti na onaj stih pjesme "sve je isto k'o i lani", to onda definitivno znači da lansiranje novog čovjeka ne znači i novu politiku. Ako je suditi po tišini kojom se već u startu zaogrnuo Dukić, reklo bi se da neće biti ne samo nove politike, nego ni nove simbolike u budućem HDZ-ovu upravljanju gradom.

Dukić nije vrtni patuljak

Ako već sam nije dao temeljne odgovore, onda je naše pravo sumnjati da li Branko Dukić uopće zna koja su mu temeljna načela po kojima će voditi grad? Ima li on ikakvu strategiju razvoja Zadra do 2021. godine? Hoće li, na koncu, ne samo gradska uprava nego i HDZ kao stranka doživjeti neke promjene uslijed njegova načina političkog djelovanja?

Kada je odlučio preuzeti tako odgovornu ulogu u borbi za rukovođenje Zadrom, on je morao biti spreman promptno odgovoriti na sva ova i slična pitanja koja javnost od njega očekuje. Već na prvi dan svoje kandidature, bez odgode i skrivanja, Dukić je trebao reći svima: očekujem da glasujete za mene zbog toga i toga. Ovako ispada da se oslanja tek na inerciju, na rezultate i imidž svojih prethodnika te na famu o 'HDZ- ovoj utvrdi' u kojoj bi, kao što reče jedan naš sociolog, i vrtni patuljak pobijedio samo ako ga HDZ stavi na svoju listu.

A Branko Dukić je, po svojim građanskim, moralnim i profesionalnim referencama, daleko od političkog vrtnog patuljka. Zato bi bilo dobro, da interakciju s javnošću ne ostavi za "pet do dvanaest" nego da iskreno i na vrijeme otkrije svoje političko ja. O kojemu znamo jako malo ili ništa.