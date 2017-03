Ivan Šarić odličnim nastupom nasmijao sve prisutne do suza

Foto: Vedran SITNICA

Zadranin Ivan Šarić prtoeklog je vikenda svojim stand up show-om do suza nasmijao i razveselio svoje sugrađane. U prepunom Arsenalu tražila se stolica više za nezaboravni show prožet smijehom i dobrom zabavom.

Šarić je u više navrata isticao kako mu je najteže nastupati upravo pred domaćom publikom, pred svojim Zadranima jer, dodaje, oni su ipak malo zahtjevniji.

- Za mene je nastup u Zadru intimniji u odnosu na nastupe ud rugim gradovima, rekao je Šarić uoči subotnjeg nastupa.

Ipak, odličnim stand-upom uspio je u svom naumu - pružiti nekoliko sati zabave i smijeha i nezaboravan stand up show.

Ivan je u više navrata isticao kako mu je stand up prva ljubav, ono što mu je otvorilo mogućnost da proba i sve ostalo što mu se učinilo zanimljivim. Zato i dalje stalno razvija, radi i unaprijeđuje svoj stand up, sve kako bi publika otišla ne samo bolje raspoložena, nego i s nekom novom mišlju, nekim novim momentom u glavi, da ne ostane sve samo na smijehu, nego i na promišljanju. Takav pedantan stav prema svojoj izvornoj profesiji ga neprestano dovodi pred sve veću i veću publiku. 10 godina, koliko se Šarić bavi stand up komedijom uspješno rasprodaje dvorane i zabavlja publiku, a oni mu se uvijek iznova vraćaju. U njemu su prepoznali vrhunskog zabavljača koji, uz već viđeno, uvijek nastoji ubaciti i neke novine kako bi dodatno ugrijao amtosferu.