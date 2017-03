Zbog nezgode japanskog vlasnika Kali tune, Kali dobivaju barokomoru?

Foto: Filip BRALA

Ostvari li se ideja koju je pokrenuo vlasnik Kali tune, Japanac Jiro Kambe, do sljedeće godine u Kalima bi mogla profunkcionirati barokomora, ne samo prva na jadranskim otocima, nego i u Zadarskoj županiji.

Inicijativu prvog i najvećeg hrvatskoga proizvođača tuna objeručke je prihvatila Općina Kali, odnosno načelnik Duško Vidov i od prosinca, kada se "zakotrljala" priča, dosad je obavljeno već nekoliko protokolarnih razgovora na relaciji Kali tuna - Općina Kali - Zavod za pomorsku medicinu Split pri HRM-u.

- Sve je počelo, nažalost, nezgodom koja se gospodinu Kambeu dogodila prilikom ronjenja na uzgajalištu tuna. Hitno je prevezen u barokomoru u Split i kada se vratio na otok, kazao mi je kako ne može vjerovati da između Pule i Splita nema barokomore te da je on spreman financirati kupnju i opremanje barokomore u Kalima. Najvjerojatnije u sklopu ambulante Hitne pomoći, iako to još nismo precizno definirali. Mislim da ne treba govoriti koliko bi nam to značilo, ponajprije za profesionalne ronioce koji rade u Kali tuni i Cromarisu, ali i na drugim uzgajalištima u našoj blizini. Podsjećam da Kali ima razvijenu marikulturu, 60 posto ribe uzgoji se i preradi u Zadarskoj županiji, puno je profesionalnih ronilaca koji svakodnevno zaranjaju do kaveza, a cijelo područje, pritom mislim na zadarski arhipelag, godišnje posjećuje nekoliko tisuća ronilaca rekreativaca. Dakle, korist bismo imali svi, a Kalima bi to bio dodatni poticaj za razvoj ronilačkog turizma, govori načelnik Vidov, koji je u stalnom kontaktu sa Zavodom za pomorsku medicinu jer će stručnjaci iz Splita održati jednodnevni stručni skup na kojemu će biti riječi o sigurnosti u autonomnom ronjenju i postupcima koje treba odraditi kad se dogode nesreće.

Vijest o privatnoj inicijativi da se na zadarskom području otvori barokomora podijelili smo s predsjednicom zadarskog Kluba podvodnih aktivnosti Slavicom Čolak, koja je itekako upoznata s problemom nedovoljne, odnosno nikakve zdravstvene zaštite profesionalnih ronilaca u Zadarskoj županiji.

- Mi imamo barokomoru, ali kao da je i nemamo. Dobili smo mobilnu barokomoru u sklopu projekta Hrvatskog ronilačkog saveza, imali smo najbolju volju i pokušali nebrojeno puta pomaknuti stvar s mrtve točke, osigurati dežurstvo liječnika, ali jednostavno nismo imali novca. Nudili smo je i Općoj bolnici Zadar, bez uspjeha! Nudimo je i dalje, voljni smo je iznajmiti jer je nužno, uistinu nužno da u Zadarskoj županiji radi barokomora. Imamo 15-ak aktivnih ronilačkih klubova, ovdje je centar marikulture s profesionalnim roniocima, svi su ti ljudi nezaštićeni!, upozorava Čolak i navodi da je cijena barokomore oko 200.000 kuna.

- Najveći je problem u financiranju barokomore izobrazba liječnika, specijalista hiperbaričke medicine. Ali kad bi postojala stvarna volja i želja da dobijemo barokomoru, mislim da bi se i taj problem riješio jer bi koristi imala cijela zajednica, ne samo ronioci, mišljenja je Slavica Čolak.