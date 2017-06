Anna i Grace na kraju tečaja - propjevale!

Foto: Zvonko KUCELIN

I dok nam mladi odlaze "trbuhom za kruhom" kao nekada njihovi stari - put Irske ili Njemačke, jedna Anna i jedna Grace su odlučile zbog ljubavi, možda vrlo skoro - Njemačku i SAD zamjeniti Hrvatskom.

Anna Luft 26-godišnja magistra ekonomije iz Frankfurta, tamo je upoznala našeg Marka podrijetlom iz Pristega, a tri godine mlađa Grace Brancale, studentica glazbe, Maria iz Rogoznice.

Osim što su se zaljubile, došle su u Hrvatsku kako bi što bolje naučile jezik, ali i upoznale ljude i naš mentalitet, kulturu, povijest, običaje.

U Zadar su došle zbog tečaja hrvatskog jezika kojeg su im predavali poznati zadarski sveučilišni profesori - doc. dr. sc. Tomislav Frleta pročelnik Odjela za francuske i iberoromanske studije Sveučilišta u Zadru te ECTS koordinator i koordinator za studentsku razmjenu Erasmus te prof. dr. Mile Mamić, red. prof. na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru.

- Imali smo tri tjedna jedan neobičan tečaj hrvatskoga jezika. Za taj tečaj je bio uvjet da zainteresirani trebaju prije toga tečaja, barem jednu godinu učiti hrvatski. Tečaj su pohađale samo dvije djevojke - Grace iz New Yorka i Anna iz Frankfurta. Obje su bile vrlo zainteresirane i motivirane jer imaju dečke iz Hrvatske. Željele su osim jezika, naučiti što više o Hrvatskoj. Prošloga petka su završile zajednički tečaj i sve nas ugodno iznenadile. Naime, pri dodjeli diploma za uspješno završeni tečaj, one su nam otpjevale na hrvatskom jeziku pjesmu koju su same napisale, uglazbile i uz gitaru, još i izvrsno otpjevale - rekao je ponosno, jedan od njihovih profesora Mile Mamić. Osim što su učile jezik, njihovi su se profesori potrudili da ih najprije upoznaju sa svim najvažanijim zadarskim znamenitostima, uključujući naravno, nezaobilazne Morske orgulje i Pozdrav Suncu, ali su djevojke posjetile i neke od naših nacionalnih parkova i parkova prirode, pa su tako bile na Plitvicama, Slapovima Krke, Paklenici...

No, jučer vjerojatno zbog medijske "buke" koja se oko njih stvorila, ipak, nisu imale hrabrosti otpjevati svoju, autorsku pjesmu, ali su nam dale napisane stihove, a u jednom od njih izražavaju i "muku" kroz koju su prošle učeći hrvatski jezik.

I dok je Anna već jednom bila u Hrvatskoj, za Grace je Hrvatska otkriće koje je uspjela sažeti u samo jednu rečenicu: "Iako još uvijek ne znam dobro hrvatski, znam da je sve - lijepo" - rekla je uz smijeh simpatična mlada Amerikanka.

Hoće li doista svaka svoju domovinu zamjeniti Hrvatskom, pokazat će vrijeme i naravno, - ljubav...