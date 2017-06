Enio: Grbin i ekipa samo prikupljaju jeftine bodove

Upozoravajući na pritvaranje sedmorice mladića koji su u trajektnoj luci na Braču vrijeđali državnu tajnicu Janicu Kostelić, trojica SDP-ovih saborskih zastupnika, Arsen Bauk, Bojan Glavašević i Peđa Grbin jučer su pozvali građane da ih - vrijeđaju u centru Zagreba.

Poznati SDP-ov trojac građanima je poručio da imaju jedinstvenu priliku vrijeđati ih na ulici, poručujući kako "nitko zbog iskrenosti neće završiti u zatvoru".

"Kolege Arsen, Peđa i ja stajat ćemo kod Kožarićevog Sunca u Bogovićevoj. Građani nam u prolazu mogu reći što god žele, bit ćemo zahvalni na iskrenosti. Nećemo se uvrijediti!" - najavio je Bojan Glavašević, no da im ovaj performans ipak ne pada tako lako kazuje podatak da će ovo vrijeđanje dozvoliti samo - pola sata.

Netko prije njih bio je mnogo originalniji te dopustio puno više vremena, ali i oblika vrijeđanja, među kojima su bili i "triskanje, pljuvanje ili čupanje za kosu", kako je stajalo u pozivu. Reiječ je, naravno, o poznatom zadarskom performeru Eniu Meštroviću, predsjednik KUD-a Bleke i konji i kandidat za zadarskog gradonačelnika koji je svoj predizborni performans izveo 27. kolovoza prošle godine na Forumu. O "krađi ideja" od strane SDP-ovih saborskih zastupnika kaže:

- Uz svu moju skromnost, ali najava perfomansa SDP-ovaca samo je jedna u nizu onih koji pokazuju da je naša udruga ispred svoga vremena, priznali nam to drugi ili ne. Ali kada Grbin i ekipa već izvode ovo na ulici, volio bih da to rade od srca, a ne radi predstave i jeftinog prikupljanja političkih bodova. Ono što sam radio, uvijek sam radio od srca i stojim iza toga, a teško da će oni koji uživaju privilegije poput ovih SDP-ovaca, iskreno primati kritike i uvrede. To je samo još jedna obmana iz kužine političara koji se tobože žele približiti narodu. Ma, tko ih uopće može shvatiti ozbiljno kada će nakon ove predstavice za narod jedva dočekati vratiti se u udobne saborske fotelje - kaže Enio, najavljujući i novi performans za Dan državnosti, kojega je već nazvao "Simultanka narodnih velemajstora".