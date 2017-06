Hoće li Stojanov i Kovačević podnijeti ostavke?

Milan Stojanov, predsjednik županijskog HNS-a i njegov stranački kolega, predsjednik gradske organizacije Kristijan Kovačević, javno su se i nedvosmisleno izjasnili protiv koalicije njihove stranke s HDZ-om na nacionalnoj razini. Štoviše, Milan Stojanov je sudjelovao u vrlo oštroj polemici s HNS-ovkom iz Šibenika Vlatkom Duilo koja je nakon prvotne odluke Predsjedništva HNS-a da nema kolaicije s HDZ-om, na svom facebook profilu napisala kako ipak drži da je "suradnja s HDZ-om mogla biti u interesu hrvatskih građana". Među najoštrijim kritičarima Vlatke Duilo bili su upravo županijski čelnik Mile Stojanov, tajnica županijskog HNS-a Ružica Jakšić i predsjednik Mladeži HNS-a Ivan Jurlina.

Čast HNS-a

Jurlina je tako, primjerice, napisao kako će "Vrdoljak zbog ovoga platiti svoju cijenu...a i u Zadru će svi koji ovako misle". Nadalje Jurlina je poručio Vlatki Duilo kako je "kod nas u Zadru zabranjeno izdat svoje birače" te joj poručio da bi trebalo kazniti članove HNS-a koji se javno očituju poput nje. Na to je, u istoj polemici, šef županijskog HNS-a bodrio svoga zadarskog kolegu riječima "Bravo Ivane!".

Ružica Jakšić je, nadalje, poručila Vlatki Duilo da neka "drži do časti HNS-a, a to nije na ovaj način". Štoviše, Jakšićeva je nakon što je Središnji odbor donio odluku o koaliranju s HDZ-om, navela kako je to kraj jednog razdoblja njezina života.

Međutim, je li to kraj ili nije, ostalo je do danas nejasno. Naime, zadarski su članovi HNS-a, dakako, sasvim legitimno na društvenim mrežama komentirali kako odluku Predsjedništva protiv, tako i onu Središnjeg odbora za koaliciju s HDZ-om. Očito, u stranci oko toga nije bilo suglasja. Međutim, nameće se jedno drugo, sasvim logično pitanje: ako su prvi ljudi zadarskoga HNS-a s takvom moralnom indignacijom javno odbacivali i pomisao na koaliranje s HDZ-om, te u tom stilu oštro imputirali onima koji ne misle tako da "ne drže do časti" HNS-a - kako to da su i dalje ostali u toj stranci koja je, u međuvremenu, već potpisala tu "mrsku" koaliciju i postala dijelom izvršne vlasti?

Upotreba morala

Moralno packanje po drugima, sada im se vratilo pred noge. Što sad!? Idemo dalje kao da se ništa nije dogodilo!? Sve je to fuj, nemoralno, nakazno, ali, eto, stranačka tijela su to tako odlučila i mi se moramo pokriti ušima!? Kako to da se pristaje biti dijelom nečega što je prije tek nekoliko dana nazvano nečasnim, kažnjivim, neprihvatljivim?

Ovaj zadarski slučaj pokazao je vrlo zorno kako je "upotreba morala u politici" vrlo rizična za one koji nisu spremni pošto-poto uskladiti vlastite odluke s vlastitim stavovima. Jer, nakon svega što su napisali i druge javno ocijenili, moglo se očekivati u najmanju ruku da će ljudi iz vrha zadarskoga HNS-a podnijeti ostavke. Ovako, samo su glasno "zalajali", a karavana ide dalje. Zajedno s njima.