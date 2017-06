Kragić: Svi brodovi Tankerske plovidbe obveznici su poreza u Hrvatskoj

Hrvatski tjednik Nacional donio je nedavno popis hrvatskih građana i njihovih tvrtki koje su registrirane na Malti. Među 500 tvrtki koje su povezane s Hrvatskom i njenim građanima su i tvrtke Tankerske plovidbe. To su: Donat Maritime LTD, Jadera Maritime LTD, Punta Maritime LTD, Punta Two Maritime LTD, Aenona Maritime LTD. Kod Anastasie Maritime LTD spominju se Goran Milin, John Karavanić i Petar Kragić.

Tko se nalazi u poreznoj oazi?

Malta je svojevrsna porezna oaza u EU. Porezna stopa najčešće iznosi samo pet posto, a u nekim slučajevima porezna stopa pada i na nula posto. Ovaj mali, ali strateški otok u sredini Sredozemlja, već dugo je na glasu kao otok koji omogućava mnogim korporacijama i bogatim ljudima izbjegavanje poreza u vlastitim zemljama. Novinarska istraga "Malta Files", kaže se u Nacionalu, pokazuje i da najmanja članica Europske unije od mnogih stranih korporacija i bogatih ljudi zarađuje stotine milijuna eura od niskih poreza, a time i pomaže tim osobama i korporacijama u izbjegavanju plaćanja poreza u matičnim državama. Po izračunu lista Malta Today samo u 2015. uz pomoć malteškog sustava oporezivanja, izgubilo se 4 milijarde eura poreza drugih europskih država, a te godine zbog niskog poreza Malta je u proračun primila najmanje 250 milijuna eura prihoda od stranih korporacija i građana. Stoga je Nacional otkrio imena tvrtki i njihovih vlasnika koji, po navodima hrvatskog tjednika, već godinama svoje profite sklanjaju na ovaj mediteranski otok te tako izbjegavaju plaćanje poreza i budžete svojih matičnih država lišavaju milijardi eura neplaćenih poreza.

U zadarskoj Tankerskoj plovidbi kažu da su sva trgovačka društvo osnovana u inozemstvu prijavljena hrvatskoj Poreznoj upravi i imaju hrvatski porezni broj, i da Tankerska plovidba u konsolidiranoj bilanci iskazuje ukupne financijske rezultate svih trgovačkih društava domaćih i inozemnih u sastavu grupe koji se redovno prijavljuju Poreznoj upravi.

Anglosaksonska pravna tradicija

- Brodarska društva u EU, tako i u Hrvatskoj plaćaju poseban porez po tonaži broda, i svi brodovi flote Tankerske plovidbe kao i drugih hrvatskih brodara u međunarodnoj plovidbi su prijavljeni kao obveznici tog poreza Hrvatskoj. Razlog za osnivanje inozemnih trgovačkih društava su traženja međunarodnih banaka specijaliziranih za financiranje brodarstva jer žele da brod koji banka financira bude u vlasništvu posebnog trgovačkog društva koje daje banci osiguranja za otplatu kredita, (project financing). Ta se brodovlasnička društva osnivaju u jurisdikcijama anglosaksonske pravne tradicije, jer je pravno uređenje sredstava osiguranja plaćanja kao i njihova implementacija ujednačena, poznata i učinkovita. Kako bi omogućio upis brodova pod hrvatskom zastavom hrvatski je zakonodavac približio hipoteku na brodu institutu mortgagea anglosaksonskog pravnog kruga. Profesionalna etika istraživačkog novinarstva zahtijeva da se informacije provjere, što u ovom slučaju znači status trgovačkih društava prije nego se o njima piše pod bombastičnim naslovom s kojim ona nemaju nikakve veze, i to u članku u koji se uopće ne uklapaju. Hrvatski brodari uredno godinama posluju sukladno propisima Hrvatske i EU, rekao nam je direktor pravnog sektora osiguranja Tankerske plovidbe Petar Kragić.