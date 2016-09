Glasovac: Očekujem kako ćemo zajedno raditi u interesu Zadarske županije

- Ništa se bitno nije promijenilo u odnosu na lanjske izbore, HDZ je dobio osam mandata, mi četiri, MOST dva. Očekivali smo i nadali smo se kako ćemo ih osvojiti pet, to nam je bio cilj, kao HDZ-u devet ili 10. Nismo uspjeli ni mi, ni oni. Zahvalila bih biračima koji su Narodnoj koaliciji dali povjerenje, a koristim priliku kako bih čestitala Grozdani Perić, Davoru Lončaru i Marku Vučetiću na ulasku u Sabor, izjavila je Glasovac. Dotaknula se i velikog broja birača koji je apstinirao od izbora, ustvrdivši kako je to poruka političarima nad kojom se trebaju itekako zamisliti.

Komentari (3)

Prvo: Sabina nije Zadranka nego je iz Našica!Drugo: To da će raditi u interesu zadarske županije možete obisiti mačku o rep jer ta nije radila ni svoj posao za koji se školovala - pitajte njene bivše učenike!Treće: Nije nju briga ni za Zadar, ni za što na svitu, nego isključivo za svoju ambicioznu g****u!kokoš se javlja...jadan je narod kojeg su pokrali i daju 65% glasova HDZ/SDP..a za šjoram mare preko 50% današnjih stanovnika Zadra je zadar vidilo tek tamo od 2000-teiz Zadra se masovno iseljavaju zadrani od tri kolina a naseljavaju slavonci i bosanciŠjora Mare, naslućujem, ženska osoba ...jedino one mogu biti tako zlobne prema vlastitom spolu! Drugo: načelo prema kome političar treba raditi za svoj kraj, a ne na opću dobrobit, je čisto sranje, smrdi do neba! Po tom načelu se rade lokalni megalomanski projekti, po tom načelu se razmišlja: boli me kara za onog preko Velebita! I zato nam je zemlja u banani, jer vlada kamenjarsko razmišljanje. "Moji i samo moji!" A oklen je šjora Mare!? Jel Zemunik Zadar? Ili Galovac? Ma mi smo sjeban narod!