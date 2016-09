Šest desetljeća skrbi za Zadrane oštećena sluha

Zadarska Udruga osoba oštećena sluha uskoro obilježava 60. obljetnicu svog rada i djelovanja. Otkako je davne 1956. godine osnovan Kotarski odbor udruženja gluhih Zadar ova udruga, jedna od najstarijih u Zadru, skrbi o osobama s oštećenjem sluha, populaciji građana koja je u prošlosti zbog svog hendikepa bila diskriminirana, ali koja je i danas suočena s velikim problemima, koji prvenstveno proizlaze iz nedovoljne pomoći države i zakonske diskriminacije. S godinama je svijest građana o problemima osoba oštećena sluha porasla, a stigmatizacija se smanjuje, u čemu veliki doprinos daje upravo Udruga koja ove godine obilježava veliki jubilej.

- O problemima gluhih osoba u Zadru postoje pisani tragovi zadnjih šezdesetak godina, kada osnovan Kotarski odbor udruženja gluhih Zadar i otkada postoje svjedočanstva i poneka fotografija. U to je doba, pedesetih godine prošlog stoljeća, registrirano puno osoba oštećena sluha, ali ne i djelotvoran sustav pomoći zbog čega i dolazi do inicijative za osnivanje vlastite organizacije, Udruge, koja bi zastupala interese i pokušavala riješiti bitne životne i egzistencijalne probleme, ističe Miki Savić, dugogodišnji tajnik Udruge osoba oštećena sluha Zadar, koji podsjeća kako je za prvog predsjednika Udruge bio izabran Šime Lukin, potpredsjednika Božo Colić, a tajnika Aleksandar Piasevoli. Najviše se u to vrijeme radilo na popisivanju gluhih osoba, povezivanje sa drugim institucijama, te provođenju raznih socijalnih akcija.

- Današnja Udruga osoba oštećena sluha Zadar vuče korijene iz tog društva koje je nastalo kao autohtono udruženje gluhih, u vrijeme kada takva udruženja nastaju diljem Europe kao posljedica buđenja samosvijesti ove populacije. Gledajući kroz povijest, položaj osoba s oštećenim sluhom u našoj zemlji nije se proučavao, tako da o njihovim životnim problemima u prošlosti imamo vrlo skromne spoznaje. Promatrajući taj problem kroz povijest ipak se može zamijetiti kontinuitet koji varira od potpune nebrige društva, preko samoorganiziranja u svrhu samo pomoći i karitativnog pristupa, do društvene brige o osobama s oštećenim sluhom, koja se očituje donošenjem zakonskih propisa koji reguliraju specifična prava ovih osoba, kazuje Savić, te naglašava kako samo donošenje zakonskih propisa kojima se reguliraju prava slušno oštećenih osoba, nije samo po sebi riješilo problem. Zakonska prava trebalo je, naime, ostvariti u praksi što nije bilo jednostavno. Stoga se osobe s oštećenim sluhom udružuju, formiraju udruge i saveze s ciljem lakšeg ostvarivanja svojih prava, dobivanja pravilnih informacija, međusobnog druženja i unapređivanja vlastitog položaja u društvu.

Riječ je o jedinoj udruzi koja na području grada Zadra i Zadarske županije okuplja osobe oštećena sluha skrbi o njihovim potrebama i rješava sve njihove komunikacijske probleme. Redovito informiranje o pravima iz sustava zdravstva i socijalne skrbi, te pomoć u ostvarivanju tih prava, kao i ostvarivanje ostalih povlastica, pomoć pri zapošljavanju, pomoć pri pronalaženju tumača, a sve u cilju poboljšanja kvalitete života svojih članova.

- U radu Udruge, navodi nadalje tajnik Udruge, osim urednog vođena poslovanja i redovitog informiranja o pravima iz sustava zdravstva i socijalne skrbi, te pomoći u ostvarivanju tih prava, kao i ostvarivanje ostalih povlastica za sve članove Udruge, Udruga se bazira i na pomoći pri zapošljavanju, organizaciji društvenog života kroz izlete, edukativne radionice i tribine, rekreacije itd.) i tumača prevoditelja koji je stalno angažirana na rušenju komunikacijskih barijera u školi, sudu, bankama i ostalim ustanovama i mjestima gdje je to potrebno, sve s ciljem poboljšanja kvalitete života naših članova, kaže Savić, te dodaje kako će Udruga u svom budućem radu naglasak staviti na osnaživanje Udruge i njenih članova kako bi se uključili u život lokalne zajednice i ravnopravno participirali u socijalnoj sredini u kojoj žive i kojoj pripadaju, te na njihovu što veću neovisnost u socijalnom kontaktu, kao i izjednačavanje gluhih osoba u svim životnim situacijama s ostalim članovima društva kroz prevladavanje komunikacijskih barijera. Sve veća prisutnost gluhih osoba u različitim životnim aktivnostima i društveno socijalnim događajima dovoljan je pokazatelj i mjerilo kvalitetnog rada i pomoći Udruge osoba oštećena sluha Zadar kako samoj kvaliteti života gluhe osobe tako i lokalnoj zajednici.

Za svoj višedesetljetni predani rad Udruga je, podsjetimo, 2014. primila Grb Grada Zadra, a 2009. godine je među pojedincima odlikovanima Grbom Grada Zadra za djela humanosti i požrtvovnost odlikovana i dugogodišnja predsjednica ove Udruge Jasmina Vukić.